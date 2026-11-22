JawaPos.com - Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membeber tiga kriteria calon wakil presiden (cawapres) untuk Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad cocok untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Sandiaga mengakui bahwa dirinya turut mengikuti pembicaraan terkait dengan beberapa kandidat cawapres Prabowo yang mengemuka, termasuk diantaranya Dasco. Dia menilai Dasco memiliki peluang besar, meski keputusan akhir terkait dengan dua cawapres tetap berada di tangan Presiden Prabowo.

“Dia (Dasco) kandidat terdepan. Namun, hal ini akan bergantung pada Pak Prabowo untuk mengajukan dua nama tersebut,” ucap Sandiaga dalam keterangan resmi pada Minggu (22/11).

Sandiaga yang juga pernah menjadi cawapres Prabowo kemudian membeber tiga kriteria utama yang perlu dimiliki oleh para kandidat. Mulai loyalitas, kapasitas, dan kecocokan dengan presiden. Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan pemerintahan bisa berjalan efektif dan mampu menghadapi berbagai tantangan.

Loyalitas sebagai kriteria pertama sangat penting. Apalagi di tengah situasi politik yang dinilai membutuhkan kepercayaan kuat di lingkungan pemerintahan. Sandiaga turut menyinggung kasus penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurut dia, itu semakin menunjukkan bahwa loyalitas sangat dibutuhkan. ”Pada masa seperti ini, kita baru saja mengalami skandal penyadapan, sehingga loyalitas akan menjadi nomor satu,” kata dia.

Kedua, berkaitan dengan kemampuan cawapres dalam menjalankan tugas di pemerintahan, khususnya saat menghadapi persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan. Sandiaga menilai, figur yang dipilih harus mampu memahami berbagai persoalan. Mulai kepentingan pekerja hingga keberlangsungan industri dan pabrik.

Karena itu, Sandiaga menekankan agar cawapres Prabowo harus memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan secara efektif dan efisien. Sebab, pendamping presiden tidak hanya harus punya kedekatan politik, melainkan juga sanggup menjalankan tanggung jawab besar dalam pemerintahan.

Terakhir kriteria ketiga yang juga tidak kalah penting. Yakni kecocokan dengan Presiden Prabowo. Menurut Sandiaga, hubungan kerja yang baik antara presiden dan wapres diperlukan agar koordinasi pemerintahan berjalan optimal. Dia menilai hubungan Prabowo dengan Gibran kurang cocok sejak awal. ”Tidak ada kecocokan yang nyata antara Prabowo dan Gibran. Itu adalah pernikahan yang dibuat karena politik," imbuhnya.

Dari sudut pandangnya, Sandiagaaga menilai Prabowo justru cocok dengan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Namun, dia menganggap hubungan politik kedua tokoh tersebut pada periode sebelumnya tidak serta-merta menggambarkan situasi saat ini.

Menurut Sandiaga, wapres juga harus bisa menjadi penghubung politik dan membantu presiden menyelesaikan berbagai persoalan. Peran tersebut dinilai serupa dengan posisi Jusuf Kalla ketika mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sandiaga kemudian menegaskan bahwa Dasco memiliki kombinasi loyalitas dan kapasitas yang dibutuhkan oleh Prabowo. Dia menyebut, selama ini Dasco dikenal sebagai sosok yang kerap turun tangan ketika muncul persoalan di lingkungan pemerintahan. ”Menurut saya, dengan dia secara khusus, anda mendapatkan keduanya. Anda mendapatkan loyalitas (dan kapasitas),” ujarnya.

Selain itu, Dasco juga punya kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan kebijakan dan merespons keresahan masyarakat. Ketika muncul persoalan, Dasco disebut kerap menemui masyarakat untuk mendengarkan langsung aspirasi serta kekhawatiran mereka. ”Dia memiliki kemampuan. Dia telah dipandang sebagai pemecah masalah dalam pemerintahan ini,” bebernya.