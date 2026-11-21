JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta kepada generasi muda agar menguasai kecerdasan buatan atau artificial intellegence (AI) dan riset. Cara ini bisa menekan jumlah pengangguran.

Hasto menyinggung terdapat 1 juta sarjana yang masih menganggur. Kondisi ini harus disikapi dengan serius.

"Saat ini 1 juta sarjana menganggur saudara-saudara sekalian. Ini menjadi problematika kita yang harus kita cari jawabannya," kata Hasto di hadapan ratusan anak muda Belitung, Sabtu (21/11) malam.

Hasto menuturkan, Indonesia merupakan negara kaya raya sumber daya alam. Bahkan jauh melampaui Singapura.

"Singapura memiliki siatem hukum yang berkeadilan dan sistem meritokrasi yang baik. Penempatan jabatan strategis karena prestasi dan profesionalitas, tidak ditentukan oleh siapa ayahnya," imbuhnya.

Menurutnya, persoalan di Indonesia tidak sebatas anggaran, melainkan cara berpikir. Sebagai generasi muda harus mampu bersikap kritis dan memahami persoalan yang ada.

"Bacalah buku, saripati dari buku sebagai jendela dunia. Rumuskan persoalan apa yang ada di Bangka Belitung ini, dan kemudian anda bergerak untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan mengorganisir rakyat guna mencari solusi terhadap persoalan yang ada di Bangka Belitung ini," imbuhnya.

Pada zaman sekarang, akses terhadap internet sudah sangat mudah. Oleh karena itu, harus bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan.

"Anda sekarang punya akses terhadap internet, Anda punya akses terhadap kecerdasan buatan, terhadap AI, Anda bisa mendapatkan pengetahuan dari belahan bumi mana pun maka kemampuan membangun kemajuan bagi Anda terletak di tangan Anda sendiri. Setuju tidak?" katanya.

Namun ia mengingatkan, akses itu harus disertai syarat yang sungguh-sungguh dikerjakan.

"Jadi kalau Anda punya cita-cita ke Australia, ya syarat minimum bahasa Inggris harus bisa. Syarat kedua akademis harus bisa. Jangan sudah ke Singapura, Australia, modalnya hanya certificate of attendance, itu nggak boleh. Anda modalnya adalah harus kemampuan intelektualitas, militansi, dan penguasaan bahasa asing, serta semangat juang," ucapnya.

Ia menegaskan anak muda tidak boleh bersandar pada kedudukan keluarga. Perjuangan harus dilakukan berdasarkan jerih payah sendiri.