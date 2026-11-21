JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Bangka Belitung memiliki posisi strategis bagi Indonesia. Selain dikenal memiliki sumber daya tambang, wilayah tersebut juga daerah penyangga geopolitik.

Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri forum "Dialog Generasi Muda: Suara Muda, Masa Depan Bangsa" di Belitung, Sabtu (21/11) malam. Dalam kesempatan ini, Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada generasi muda.

"Saya izin kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian sambil mengingatkan apa yang disampaikan Bung Karno, 'Berilah saya 10 pemuda, maka saya bisa merubah dunia'. Ini yang harus kita lakukan," kata Hasto.

Dia menyampaikan, anak muda harus memiliki keberanian. Mereka harus meniru semangat juang pendiri bangsa Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir.

"Ibu Mega berpesan, hai anak-anak muda Indonesia ini dibangun dengan keberanian," ujarnya.

Hasto menjelaskan, Soekarno memiliki cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Kondisi geografis Indonesia dinilai memiliki keunggulan untuk mewujudkannya.

"Bung Karno mengatakan dari Sabang sampai Merauke bukan rangkaian empat kata tetapi ia adalah satu national state, satu jiwa dan raga yang membentang dan Indonesia dalam cita-cita geopolitik Soekarno bercita-cita untuk menjadi negara terkuat di Samudra Hindia dan menuju masa depan di Pasifik," jelasnya.

Menurutnya, masa depan Bangka Belitung ditentukan oleh pertarungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Meski menolak perang, namun bila kondisi itu tetap terjadi, Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk berkembang.

"Kalau itu terjadi maka opsi perdagangan dunia hanya salah satunya melalui Selat Sunda, kemudian bergerak melalui Bangka Belitung ini dan kemudian Selat Karimata dan kemudian menuju Pasifik," ujarnya.

Posisi Belitung yang berdekatan dengan Natuna juga perlu mendapat sorotan. Pasalnya, wilayah ini sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia.

"Maka kita bisa punya imajinasi ke depan bahwa Bangka Belitung ini menjadi suatu buffer, menjadi suatu daerah penyangga," tambahnya.

Hasto lantas mempertanyakan korelasi kekayaan timah dengan kesejahteraan warga. Sebab, hasil pertambangan dianggap belum sepenuhnya dinikmati semua rakyat.

"Karena sumber ekspor kita 85 persen itu salah satunya adalah dari timah, mayoritasnya dari situ. Tetapi kita harus berpikir dalam konteks strategis di situ," kata Hasto.