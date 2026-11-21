JawaPos.com - Nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi percakapan publik semenjak terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden (wapres). Sosoknya dinilai relevan dan sesuai dengan kriteria sebagai RI 2.

Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi membaca sikap partai koalisi pengusung Prabowo pada Pemilu 2024, kursi wapres yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.

Jika melihat dari sejumlah nama yang beredar, Sufmi Dasco Ahmad dinilai cocok wapres pengganti. “Artinya apa? Mendukung Dasco,” ujar Yuddy Chrisnandi kepada wartawan pada Sabtu (21/11).

Alasan pilihan itu, karena Dasco dinilai sosok yang begitu dekat dengan Prabowo. Kini dia pun menjabat sebagai ketua harian DPP Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia menyebut hampir semua ketua umum partai tidak mengajukan kader sebagai calon wapres pengganti.

Yuddy yang juga kepala Balitbang DPP Partai Golkar menegaskan sikap Golkar sangat mendukung cawapres yang diajukan atau dipilih Presiden. “Golkar sudah menebak siapa yang dimaksud. Tidak ada tokoh di Golkar yang sedekat tokoh Gerindra dengan Presiden,” katanya.

Yuddy telah memaparkan sejumlah kriteria Wakil Presiden ideal pada pekan lalu. Di antaranya sudah lama dipercaya presiden, memiliki visi yang sejalan, mampu berkomunikasi dengan parlemen, memiliki kekuatan politik, memahami ekonomi dan anggaran, serta mampu menyerap aspirasi publik.

Untuk diketahui, dukungan kepada Dasco juga datang dari luar Gerindra. Wakil Ketua Umum Nasdem Saan Mustopa menilai Dasco layak sebagai cawapres karena kemampuan komunikasi, konsolidasi, dan menyatukan berbagai kekuatan politik.

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