JawaPos.com - Di antara banyak nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, Hasan Nasbi mendoakan salah seorang figur yang menurut dia cocok mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dia tidak menyebut nama, namun mengungkap seorang ‘abang’ yang berperan banyak di DPR.

Menurut Hasan, sosok tersebut sudah terbukti andal saat bertugas di parlemen. Dia yakin, begitu masuk eksekutif dengan jabatan wapres, perannya akan jauh lebih efektif. Bahkan, mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan itu percaya, sosok tersebut bisa membuat kerja-kerja presiden menjadi lebih mudah.

”Kalau misalnya abang ini ada di posisi eksekutif. Kemudian misalnya menjadi salah satu calon wakil presiden, dan kemudian punya kesempatan membantu presiden sebagai wakil presiden. Maka saya membayangkan mungkin sebagian besar persoalan yang biasanya menumpuk di meja presiden itu nggak akan lagi membebani presiden,” kata dia dikutip dari video pada akun YouTube Hasa Nasbi pada Sabtu (21/11).

Dengan percaya diri, Hasan menyatakan bahwa ‘abang’ yang dia maksud adalah bisa menjadi mitra, teman berpikir, dan akan sangat diandalkan oleh presiden untuk menyelesaikan berbagai persoalan sebelum sampai ke meja atau tangan Presiden Prabowo.

”Jadi, yang nanti betul-betul sampai ke meja presiden dan menjadi beban pikiran presiden adalah hal-hal yang memang levelnya paling tinggi saja. Levelnya memang sudah nggak bisa lagi diselesaikan oleh siapapun, maka itu yang sampai di meja presiden,” ujarnya.

Dengan begitu, Hasan menyampaikan bahwa nantinya tumpukan-tumpukan persoalan yang biasanya ada di meja presiden akan jauh berkurang. Sebab, ‘abang’ yang dia maksud bisa menyelesaikan berbagai persoalan tanpa harus sampai ke meja presiden. Sosok itu akan menjadi rekan seperjuangan yang mampu mengelola dan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

”Sehingga presiden bisa fokus dengan ide-ide besar beliau, gagasan-gagasan beliau, untuk memajukan dan memakmurkan Indonesia. Bagaimanapun ide-ide besar, gagasan-gagasan besar itu butuh orang yang bisa mengimplementasikannya,” kata dia.

Kapasitas tersebut, lanjut Hasan, ada pada ‘abang’ yang dia maksud. Sosok tersebut pernah berulang berseberangan dengan dirinya saat mendukung Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi), seringkali berbeda sudut pandang dengan dirinya, namun tidak lantas membuat perbedaan tersebut membuat mereka berjauhan.

”Kayaknya teman-teman taulah siapa ‘abang’ yang saya sebutkan. Hari ini beliau memiliki posisi yang sangat sentral di DPR RI. Dan paling banyak disebut hari ini sebagai bakal calon wakil presiden,” ujarnya.

Merujuk kode-kode itu, bisa jadi ‘abang’ yang dimaksud Hasan adalah Sufmi Dasco Ahmad. Dia pernah berbeda dukungan dalam pemilu presiden dengan Hasan. Juga kini disebut-sebut sebagai salah satu cawapres. Dan yang paling jelas, Dasco saat ini punya peran kuat di DPR.



”Kita tentu tidak bisa mengintervensi pilihan presiden. Karena beliau punya hak prerogatif untuk menentukan dua nama yang akan beliau usulkan ke MPR. Tapi, sebagai warga negara, sebagai orang yang juga ada di pemerintahan, tentu punya harapan, punya doa, tidak masalah sama sekali,” beber Hasan.