JawaPos.com - Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. A Bakir Ihsan menyebut bahwa sosok wakil presiden (wapres) yang dibutuhkan Presiden Prabowo sebaiknya berlatar belakang non partai.

Menurut dia, sosok wapres dari kalangan non partai penting untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah potensi kecemburuan di sisa masa jabatan 2024-2029.

Meski sejumlah nama sudah bermunculan, beberapa di antaranya masih terkait dengan partai, baik Gerindra maupun di luar Gerindra.

Bakir menilai, Prabowo harus lepas dari dalam pilihan sulit dan memilih figur yang paling aman bagi stabilitas politik di sisa masa jabatannya. Pilihannya adalah teknokrat dan profesional netral.

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”Presiden jangan diberi pilihan sulit harus pilih cawapres dari Gerindra. Walaupun itu sudah menjadi rekomendasi partai koalisi, ada baiknya presiden mempertimbangkan cawapres yang netral dan bisa memastikan jalannya pemerintahan,” kata Bakir dalam keterangan resmi pada Sabtu (21/11).

Menurut Bakir, jika Prabowo memilih wapres dari kalangan partai, potensi munculnya kecemburuan akan besar.

Hal itu berbahaya bagi stabilitas politik. Sebab, bisa memicu keretakan di antara partai koalisi.

Risiko itu juga membuka potensi munculnya matahari kembar dan instabilitas pemerintahan.

”Terlebih bila calonnya dari partai 'kecil', kecuali atas kesepakatan partai koalisi,” imbuhnya.

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Sosok paling aman, lanjut Bakir berasal dari kalangan teknokrat dan profesional yang punya kemampuan komunikasi lintas kepentingan, khususnya pada bidang ekonomi.

Kemampuan itu penting sebagai salah satu penguat bagi kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai belum baik-baik saja.

Wapres dari kalangan teknokrat diyakini tidak akan terseret dalam tarik-menarik kepentingan partai. Dia bisa lebih fokus bekerja membantu presiden.

Kehadiran profesional di kursi wapres, masih kata Bakir, akan menutup ruang kecemburuan politik, potensi matahari kembar, sekaligus menjaga stabilitas politik.

”Karena dia bukan orang partai, tidak ada partai yang merasa menang, tidak ada partai yang merasa kalah. Semua partai bisa merasa sama-sama didengarkan,” jelasnya.

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Selain teknokrat dan profesional, suara daerah yang direpresentasi oleh kalangan pimpinan DPD juga masuk pilihan aman.

Namun, dalam menentukan nama calon wakil presiden (cawapres) yang bakal disetor oleh presiden kepada MPR, setidaknya sejumlah kepentingan politik yang perlu diperhitungkan.

Pertama, loyalitas dan kepercayaan politik. Presiden membutuhkan mitra yang dapat menjaga kesinambungan agenda pemerintahan dan memiliki hubungan kerja yang kuat dengan dirinya.

Kedua, kompetensi dan kapasitas pemerintahan. Wapres harus punya kemampuan mengelola persoalan nasional.

Ketiga, keseimbangan politik dan geopolitik nasional. Figur yang dipilih oleh presiden diharapkan mampu memperkuat konsolidasi pemerintahan sekaligus memperluas representasi daerah di tingkat nasional.

Menurut dia, presiden Prabowo bisa mendapatkan tiga hal itu dari sosok pimpinan DPD non partai.