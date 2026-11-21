JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tengah mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum menyikapi perundungan (bullying) di dunia maya yang dialami anaknya.

Diduga, anak Dasco bernama Dinda Ghania Althafunnisa, menjadi sasaran perundungan di media sosial.

Ia menegaskan, tindakan perundungan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele karena dapat memberikan dampak buruk, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban.

"Saya sudah bicara dengan anak saya bahwa kemudian ya bully-bully ini memang sangat tidak sehat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

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Menurut Dasco, pengalaman yang dialami anaknya bukan tidak mungkin juga terjadi kepada anak-anak lain.

Karena itu, dia memandang persoalan tersebut perlu disikapi secara serius agar tidak menjadi pembenaran bagi tindakan perundungan terhadap anak.

Dia juga menilai, perlu ada konsekuensi yang memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan perundungan.

Terlebih, anak-anak semestinya tidak dibebani persoalan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab orang tua mereka.

"Kita juga harus memberikan efek jera ketika kemudian anak harus menanggung beban orang tua yang seharusnya anak itu kemudian tidak merasakannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan telah meminta izin kepada anaknya yang masih di bawah umur sebelum mengambil langkah hukum.

"Nah, saya memberi pengertian demikian karena saya meminta izin kepada anak saya yang masih di bawah umur untuk saya mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu," ungkap Dasco.

Meski demikian, ia mengaku masih berkomunikasi dengan pengacaranya untuk membahas kemungkinan langkah hukum yang dapat ditempuh.

Ia berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui jalan terbaik, sekaligus menjadi perhatian agar kasus perundungan terhadap anak tidak kembali terulang.

"Ini saya masih komunikasi dengan pengacara saya agar kemudian dapat dicari jalan yang terbaik," pungkasnya.