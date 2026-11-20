JawaPos.com - Tuduhan yang menyasar Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dinilai tidak terlepas dari dinamika politik nasional. Serangan terkait tuduhan judi online, doxing, hingga intimidasi dinilai sebagai upaya untuk melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Jaringan Merah Putih (JMP) 08 Poltak Agustinus Sinaga menduga, ada kelompok kepentingan yang merasa terganggu dengan posisi dan peran strategis Dasco dalam pemerintahan. Terutama, kontribusinya dalam mengawal pelaksanaan berbagai program kerakyatan yang menjadi agenda Presiden Prabowo.

"Semua tahu peran-peran Dasco dalam memenangkan Prabowo di pilpres lalu. Begitu juga peran Dasco mengawal program pemerintah di legislatif," kata Poltak kepada wartawan, Jumat (20/11).

Poltak memandang, tuduhan yang dialamatkan kepada Dasco perlu dilihat dalam konteks kepentingan politik kelompok tertentu. Dia menduga, serangan tersebut sengaja dimanfaatkan untuk mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo.

"Serangan kepada Dasco kami nilai merupakan bentuk pelemahan terhadap pemerintahan Prabowo, artinya orang yang mengkapitalisasi tuduhan kepada Dasco ya itu-itu lagi," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menduga terdapat kelompok yang tidak menginginkan Dasco terus menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pemerintahan. Menurut Poltak, keberadaan Dasco dinilai penting dalam membantu pemerintah mengawal sekaligus menjaga keberlanjutan program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat.

"Ada kelompok kepentingan yang terganggu dengan peran strategis Dasco dalam membantu pemerintah untuk mengawal dan menjaga program-program kerakyatan Presiden Prabowo," ungkapnya.

Poltak juga mengaitkan munculnya serangan terhadap Dasco dengan dinamika politik mengenai pengisian posisi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Dia menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan tuduhan kepada Dasco demi kepentingan tertentu.

"Kelompok yang menyerang Dasco adalah penumpang gelap di situasi isu dinamika pemilihan wakil presiden pengganti Mas Gibran. Mereka memanfaatkan isu tersebut," jelasnya.

Gerindra Tepis Isu Judol hingga Doxing yang Menyasar Dasco

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra membantah keras tudingan yang mengaitkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dengan praktik judi online (judol), doxing, hingga intimidasi. Gerindra menilai tuduhan tersebut merupakan fitnah yang tidak memiliki dasar pembuktian hukum sebagai bagian dari upaya pembunuhan karakter.

Juru Bicara DPP Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, partainya mengecam keras penyebaran tuduhan yang dinilai menyerang kehormatan dan reputasi Dasco. Menurutnya, mengaitkan seseorang dengan tindakan negatif tanpa bukti yang sah merupakan praktik politik yang tidak bermoral.

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"Partai Gerindra mengutuk keras fitnah yang menyerang Pak Dasco, karena tindakan ini sangat keji dan tidak bermoral. Menyerang kehormatan seseorang dengan tudingan palsu soal judi online, doxing, dan intimidasi tanpa bukti sah adalah cara berpolitik yang merendahkan martabat kemanusiaan," tegas Sugiat.

Sugiat menegaskan, Gerindra tidak membenarkan berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Dasco tersebut. Ia meyakini, tidak ada dasar yang dapat membuktikan keterlibatan pimpinan DPR itu dalam praktik judi online maupun tindakan doxing dan intimidasi sebagaimana dituduhkan.