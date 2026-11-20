JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali mengundang para ketua umum (ketum) partai politik. Hal ini dilakukan untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden (wapres) setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Pertemuan tersebut rencananya digelar sebagai forum dialog sebelum Prabowo mengajukan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Rencana pertemuan itu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. Dia menyebut, Presiden Prabowo akan kembali mengajak para pimpinan partai politik berdiskusi untuk membicarakan sosok yang akan mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

"Saya mendengar beliau kembali akan memanggil lagi ketum-ketum partai untuk mengajak berdialog. Saya kira proses yang sangat bagus itu," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Menurut Hinca, pertemuan yang sebelumnya berlangsung di Istana Bogor, pada Jumat (13/11) dinilai belum membahas persoalan secara menyeluruh. Karena itu, diperlukan dialog lanjutan agar Presiden dan para ketua umum partai memiliki ruang lebih luas untuk bertukar pandangan.

Dia menilai, pengisian jabatan wapres bukan sekadar kepentingan satu atau dua kelompok politik, melainkan menyangkut kepentingan bersama dalam kehidupan bernegara. Karena itu, masukan dari seluruh pimpinan partai menjadi hal penting sebelum Presiden menentukan langkah berikutnya.

"Berdialog, karena ini urusan tentang kita semua, urusan tentang kita bernegara. Saya kira nanti ketua-ketua umum mungkin akan dimintai pandangan, dikasih masukan, dan mungkin juga Presiden bisa menyampaikan apa yang dia inginkan," tegas Hinca.

Meski demikian, Hinca mengaku belum mendapatkan informasi pasti mengenai waktu maupun lokasi pelaksanaan pertemuan tersebut. Dia memperkirakan agenda itu dapat berlangsung pada Jumat malam atau Sabtu (21/11), menyesuaikan dengan jadwal kepulangan Prabowo dari kunjungan luar negeri.

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Hinca tak memungkiri, waktu yang dimiliki Presiden untuk mengajukan dua kandidat cawapres kepada MPR semakin terbatas. Menurutnya, Prabowo masih memiliki beberapa hari untuk melakukan komunikasi politik sebelum batas waktu penyampaian nama tersebut pada Rabu (25/11).