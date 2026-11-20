JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra membantah keras tudingan yang mengaitkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dengan praktik judi online (judol), doxing, hingga intimidasi. Gerindra menilai tuduhan tersebut merupakan fitnah yang tidak memiliki dasar pembuktian hukum sebagai bagian dari upaya pembunuhan karakter.

Juru Bicara DPP Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, partainya mengecam keras penyebaran tuduhan yang dinilai menyerang kehormatan dan reputasi Dasco. Menurutnya, mengaitkan seseorang dengan tindakan negatif tanpa bukti yang sah merupakan praktik politik yang tidak bermoral.

"Partai Gerindra mengutuk keras fitnah yang menyerang Pak Dasco, karena tindakan ini sangat keji dan tidak bermoral. Menyerang kehormatan seseorang dengan tudingan palsu soal judi online, doxing, dan intimidasi tanpa bukti sah adalah cara berpolitik yang merendahkan martabat kemanusiaan," kata Sugiat kepada wartawan, Jumat (20/11).

Sugiat menegaskan, Gerindra tidak membenarkan berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Dasco tersebut. Ia meyakini, tidak ada dasar yang dapat membuktikan keterlibatan pimpinan DPR itu dalam praktik judi online maupun tindakan doxing dan intimidasi sebagaimana dituduhkan.

"Partai Gerindra menegaskan tuduhan keterlibatan Pak Sufmi Dasco Ahmad dalam judi online, doksing, maupun intimidasi adalah tidak benar dan tidak berdasar. Semua tuduhan itu fitnah," tegasnya.

Ia menyebut, tudingan tersebut awalnya berkembang melalui penafsiran sepihak di media sosial. Menurutnya, informasi yang belum terverifikasi itu kemudian menyebar dan dibangun menjadi opini publik seolah-olah merupakan sebuah fakta.

Sugiat menilai, cara tersebut sebagai bentuk serangan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, tuduhan serius yang menyangkut reputasi seseorang semestinya didasarkan pada bukti dan proses hukum, bukan sekadar asumsi atau penggiringan opini.

"Tuduhan yang beredar lahir dari tafsir sepihak di media sosial yang kemudian dipelintir menjadi vonis bagi kami adalah tindakan yang keji," ucapnya.

Lebih lanjut, Sugiat menyebut tuduhan keterlibatan Dasco dalam doxing dan intimidasi tidak sejalan dengan rekam jejak maupun sikap politik yang selama ini ditunjukkan. Ia juga menyoroti pola kemunculan isu-isu negatif yang berulang kali menyeret nama Dasco ketika figur tersebut tengah menjadi perhatian publik.

Salah satu momentum yang disorot adalah ketika Dasco mendapatkan dukungan dari sejumlah kalangan internal Gerindra, partai politik lain, hingga elemen masyarakat untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Sugiat, kemunculan berbagai tudingan pada momentum tersebut patut dicermati. Ia menduga serangan terhadap Dasco diarahkan untuk mengganggu reputasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dirinya.

"Pola ini menggambarkan bagaimana ruang diskusi publik ditarik menjauh dari perdebatan kapasitas dan kinerja menuju isu personal yang belum teruji," bebernya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra itu menambahkan, praktik pembunuhan karakter kerap dilakukan dengan menghubungkan figur publik dengan isu-isu sensitif, termasuk judi online dan doxing, tanpa disertai bukti hukum yang memadai.

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Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi merusak nama baik seseorang sebelum kebenaran dari tuduhan yang beredar dapat dibuktikan. Karena itu, ia memandang serangan terhadap Dasco sebagai upaya mendiskreditkan salah satu tokoh penting Gerindra sekaligus pimpinan DPR.

Meski demikian, Gerindra menyatakan tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan alasan untuk menyebarkan fitnah, tuduhan tanpa bukti, maupun informasi menyesatkan yang merugikan orang lain.

Terkait langkah hukum, Sugiat mengatakan pihaknya sejalan dengan sikap Dasco yang akan berkonsultasi dengan kuasa hukum. Langkah tersebut ditujukan untuk menyikapi pihak-pihak yang dinilai menyebarkan tuduhan maupun membangun narasi menyesatkan di ruang publik.

"Sejalan dengan pernyataan Pak Dasco, langkah konsultasi dengan kuasa hukum akan ditempuh terhadap pihak-pihak atau unggahan yang secara terang-benderang menuduh dan menafsirkan narasi secara menyesatkan," urainya.

Selain kemungkinan menempuh jalur hukum, Gerindra juga meminta aparat penegak hukum dapat menelusuri penyebaran tuduhan tersebut. Sugiat berharap pemeriksaan dapat mengungkap secara jelas informasi yang benar-benar didukung fakta maupun narasi yang sengaja dibangun untuk membentuk opini negatif.