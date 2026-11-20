JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons laporan yang dilayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas tudingan pelanggaran etik, dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya. Habiburokhman tidak mempermasalahkan laporan tersebut.

Pasalnya, ICW melaporkan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman karena dinilai tidak transparan dalam proses pembahasan, khususnya tidak menyebarluaskan draf RUU Perampasan Aset kepada publik.

"Nggak ada masalah, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (20/11).

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga membantah anggapan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tertutup. Ia mengklaim, seluruh tahapan pembahasan hingga pengambilan keputusan telah berlangsung secara terbuka.

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Dia merinci, proses tersebut meliputi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), rapat kerja (raker), rapat tim perumus dan tim sinkronisasi (Timus-Timsin), rapat panitia kerja (Panja), hingga pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Menurutnya, keterbukaan juga diterapkan hingga tahap pengambilan keputusan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR.

Terkait tidak dilibatkannya ICW dalam RDPU, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III memprioritaskan organisasi maupun pihak yang lebih dahulu mengajukan diri untuk menjadi narasumber.

Dia menyebut terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri. Namun, keterbatasan waktu membuat Komisi III hanya mampu mengakomodasi 87 pihak untuk memberikan pandangan secara langsung.

"Kalau soal ICW gak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis, karena memang waktu yang tidak mencukupi," tegasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menyatakan ICW tidak pernah mengajukan permohonan untuk menjadi salah satu narasumber dalam RDPU pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ia menilai, tidak adil apabila Komisi III secara khusus mengundang ICW, sementara sejumlah pihak lain yang telah mengajukan diri justru belum mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya.

"Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," imbuhnya.

UU Perampasan Aset Dinilai Minim Partisipasi Publik Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11) menuai sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai, proses pembentukan regulasi tersebut tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan minim keterbukaan.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah tidak tersedianya dokumen rancangan undang-undang secara terbuka bagi masyarakat selama proses pembahasan berlangsung. Kondisi tersebut dinilai menghambat publik untuk mengetahui sekaligus memberikan masukan terhadap substansi aturan yang akan disahkan.

Atas persoalan itu, koalisi masyarakat sipil melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etik.

"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset," ujar anggota koalisi yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Ibrahim menjelaskan, penyebarluasan rancangan undang-undang merupakan bagian dari kewajiban dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, hingga regulasi tersebut disahkan, koalisi mengaku belum menemukan dokumen RUU Perampasan Aset yang dipublikasikan melalui laman resmi DPR.

Dia menyampaikan, laporan yang diajukan koalisi telah diterima sekretariat MKD dan mendapatkan nomor registrasi. Koalisi berharap pengaduan tersebut segera ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan etik, termasuk pemberian sanksi apabila dugaan pelanggaran terbukti.

Ibrahim juga mempertanyakan apakah proses pembahasan di DPR, khususnya Komisi III, telah memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna. Menurutnya, banyaknya organisasi masyarakat yang diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tidak serta-merta membuktikan bahwa masyarakat telah dilibatkan secara substansial.