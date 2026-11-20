JawaPos.com – Bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka terus memunculkan sejumlah nama, termasuk dari kalangan Senator.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong Presiden Prabowo memilih cawapres yang mampu menjadi pemersatu bangsa, tidak sekadar sevisi dengan presiden.

Selain figur dari internal Partai Gerindra, sejumlah tokoh di luar partai politik juga terus didorong untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan figur dari unsur pimpinan DPD RI sebagai calon Wapres yang akan mendampinginya hingga akhir masa pemerintahan.

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Menurutnya, usulan tersebut bukan semata-mata keinginan DPD RI untuk mendapatkan posisi di pemerintahan.

Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan sosok Wapres yang mampu diterima berbagai kalangan, sekaligus tidak memiliki kepentingan politik untuk maju dalam Pilpres 2029.

"Semua berpulang ke Presiden dalam menentukan siapa Cawapres untuk mendampinginya tiga tahun sisa pemerintahan. Untuk kriteria, sosok yang bisa diterima semua komponen bangsa. Baik tokoh-tokoh daerah yang bisa melebur untuk semua pihak," kata Haji Uma kepada wartawan, Jumat (20/11).

Dia menilai, selama ini aspirasi daerah belum mendapatkan porsi yang cukup dalam menentukan pengisian sejumlah jabatan strategis di tingkat nasional.

Padahal, daerah merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari berbagai kebijakan pemerintah pusat.

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Ia menyarankan Prabowo agar memberikan perhatian lebih terhadap figur yang memiliki pemahaman kuat mengenai persoalan daerah. Salah satu pilihan yang dinilainya layak dipertimbangkan adalah pimpinan DPD RI.

"Setuju tokoh DPD dilirik oleh Presiden. Sebab unsur DPD mewakili daerah dan semua komponen bangsa, independen, pure tanpa ada kepentingan kelompok dan tidak terkontaminasi politik. Bagus jika Presiden melirik tokoh dari DPD," tegasnya.

Dia menjelaskan, DPD RI memiliki kedudukan tersendiri karena menjadi lembaga negara yang secara konstitusional merepresentasikan kepentingan daerah.

Senator Paham Kebutuhan Daerah Dengan posisi tersebut, para senator dinilai mempunyai pemahaman langsung mengenai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi berbagai wilayah di Indonesia.

"Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI," ujarnya.

Haji Uma berpandangan, sosok Wapres yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan sekadar figur dengan popularitas tinggi, melainkan pemimpin yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dan menjembatani perbedaan antarkelompok.

"Yang diterima semua kelompok dan melebur dengan semua komponen bangsa," bebernya.

Dia juga memaparkan sejumlah kriteria yang perlu dimiliki Wapres pengganti Gibran, di antaranya memahami hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, mengerti pengelolaan fiskal di kedua tingkatan pemerintahan, serta mengetahui persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Tidak hanya itu, Wapres mendatang juga diharapkan mampu memastikan kebijakan pemerintah benar-benar terlaksana hingga tingkat paling bawah.

"DPD punya peran strategis dalam pembangunan bangsa ini. Jembatan pusat dan daerah. DPD paham apa yang menjadi kebutuhan daerah-daerah. Soal fiskal pusat dan daerah. Pembangunan seragam seluruh daerah karena DPD paham soal itu. Tidak ada ketimpangan. Bisa ada kebijakan konkret yang dieksekusi Wapres dari DPD," jelas Haji Uma.

Menurut dia, pengalaman para senator dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal berbagai persoalan daerah menjadi modal penting untuk membantu Presiden menjalankan program-program pemerintah.

"DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu," tuturnya.

4 Pimpinan DPD Disebut Layak jadi Cawapres Lebih lanjut, Haji Uma menyebut empat pimpinan DPD RI periode saat ini yang dinilainya layak masuk dalam pertimbangan Prabowo.

Mereka adalah Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua DPD RI, yakni Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas.

Dia menilai keempat figur tersebut memiliki pengalaman di bidang pemerintahan maupun parlemen. Selain itu, mereka dianggap mempunyai kapasitas untuk menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Meski demikian, Haji Uma menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok yang akan dipilih kepada Prabowo.

Dia mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wapres telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden mengajukan dua nama calon Wapres kepada MPR RI untuk dipilih salah satunya guna mengisi kekosongan jabatan.

Ia pun turut menguraikan tiga keuntungan strategis apabila Prabowo memilih Wapres dari unsur DPD RI.

Pertama, meminimalkan potensi munculnya persaingan politik di lingkar koalisi pemerintahan.

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Sebab, figur dari DPD dinilai tidak membawa kepentingan partai politik tertentu sehingga dapat lebih fokus membantu Presiden menjalankan agenda pemerintahannya.

"Karena Wapres dari DPD tidak partisan. Dia tidak akan membangun kekuatan politik sendiri untuk Pilpres 2029. Dia tegak lurus dengan Asta Cita Presiden," jelas Haji Uma.

Kedua, mempercepat pelaksanaan program pemerintah hingga ke daerah. Dengan pemahaman mengenai kondisi dan karakteristik setiap wilayah, Wapres dari DPD dinilai bisa membantu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program sekaligus mencari jalan keluarnya.

"Karena Wapres dari DPD paham anatomi daerah. Dia tahu program pusat macet di mana, dan bagaimana cara menembusnya sampai ke desa," jelasnya.

Ketiga, menjaga stabilitas koalisi pemerintahan. Menurut Haji Uma, pemilihan figur nonpartai berpotensi menghindarkan munculnya persaingan antarkekuatan politik dalam memperebutkan posisi Wapres.

"Karena DPD diterima semua pihak, tidak memicu perebutan antar partai koalisi. Tidak ada partai yang merasa dikalahkan, tidak ada yang merasa dimenangkan," paparnya.

Ia berharap Wapres yang dipilih Prabowo dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pemerintahan.

Karena itu, ia meminta Presiden tidak hanya mempertimbangkan masukan dari partai politik, tetapi juga mendengarkan aspirasi yang berkembang di daerah.

Mengingat, Kelompok DPD di MPR RI yang beranggotakan 152 senator juga memiliki hak suara dalam pemilihan Wapres.

Karena itu, aspirasi daerah dinilai patut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan figur pengganti Gibran.