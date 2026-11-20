JawaPos.com – Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan Presiden Pabowo Subianto agar berhitung dengan cermat, sebelum memilih sosok cawapres yang akan diusulkan ke MPR.

Salah satu yang perlu dihitung adalah potensi sosok cawapres tersebut menjadi kompetitor Praboowo di Pilpres 2029. Jangan sampai sosok cawapres justru menjadi kompetitor Prabowo di 2029

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya telah mengambil sikap tidak mengajukan nama kandidat cawapres kepada Prabowo.

Hal itu dilakukan demi menjaga soliditas partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

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Menurut dia, pengajuan nama oleh partai politik justru berpotensi memunculkan persoalan baru di tengah koalisi.

"Siapa pengganti Gibran sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto," kata Viva Yoga kepada wartawan, Jumat (20/11).

Sosok yang nantinya terpilih, lanjut Viva, harus memiliki kesamaan visi, pemikiran, serta kesamaan pandangan dengan Prabowo.

Hal itu diperlukan agar wakil presiden dapat menjalankan tugas pemerintahan secara selaras dan tidak malah membangun kekuatan politik menjelang perhelatan Pemilu 2029.

“Tidak menjadi kompetitor politik Pak Prabowo di Pilpres 2029," tegasnya.

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Viva juga menegaskan, wakil presiden harus mampu menjadi mitra kerja presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan negara.

Menurut dia, kesamaan pandangan antara keduanya menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga efektivitas kepemimpinan nasional.

“Wapres terpilih harus satu visi dan pemikiran dengan Presiden Prabowo," ujarnya.

Viva juga tak menginginkan adanya perbedaan kepentingan politik, terutama menjelang kontestasi Pemilu 2029, yang dapat memunculkan dualisme kepemimpinan.

Sebab, kondisi tersebut berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan.

Menurut mantan Presidium MN KAHMI tersebut, prioritas pemerintahan saat ini adalah memastikan seluruh program yang telah dicanangkan Prabowo dapat terlaksana dengan optimal.

Karena itu, persaingan politik di internal pemerintahan tidak seharusnya menjadi penghambat.

“Fokus sekarang hingga 2029 adalah merealisasikan Asta Cita Presiden dalam bentuk program-program pembangunan hingga semuanya bisa berjalan dengan baik," ucap Viva.

Ia pun turut menyinggung munculnya sejumlah nama kader Partai Gerindra, seperti Menko PMK Sugiono, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Viva Yoga, ketiga nama tersebut layak menjadi calon pendamping Prabowo.

Meski demikian, PAN mengaku akan menyambut positif apabila Prabowo nantinya memilih Dasco sebagai cawapres.

Ia menilai, politikus Partai Gerindra tersebut mempunyai kemampuan komunikasi dan dapat menjembatani berbagai kepentingan politik.

“Mas Dasco orangnya inklusif, mudah berkomunikasi, dan menjadi jembatan dari dinamika ekonomi dan politik," jelasnya.

Dia juga menilai, Dasco selama ini mampu menjalankan berbagai tugas serta menyelesaikan persoalan yang muncul sehingga turut menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

Selain itu, Dasco dianggap tidak memiliki kepentingan untuk bersaing secara elektoral dengan Prabowo pada Pilpres 2029.

Karena itu, ia meyakini bahwa Dasco dapat lebih berkonsentrasi membantu presiden menjalankan pemerintahan tanpa dibayangi persaingan politik di masa mendatang.

“Tidak ada persaingan elektoral dengan presiden," tuturnya.

Meski demikian, Viva mengingatkan bahwa penentuan sosok pengganti Gibran tidak cukup hanya mengandalkan pertimbangan politik.

Ia menegaskan, proses verifikasi administrasi dan faktual terhadap kandidat juga harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.