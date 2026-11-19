JawaPos.com - Partai Golkar menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Penilaian tersebut didasarkan pada kedekatan dan loyalitas Dasco kepada Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya melalui Ketua Umum Bahlil Lahadalia telah menyerahkan sepenuhnya urusan penentuan calon wakil presiden kepada Prabowo.

Menurut Idrus, keputusan tersebut mencerminkan kepercayaan Golkar terhadap kemampuan Prabowo dalam merawat kekompakan dan hubungan antarpartai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

“Pak Bahlil sudah menyerahkan kepada Pak Prabowo karena kita sudah punya keyakinan terhadap Prabowo untuk menjaga soliditas dan solidaritas antarpartai pendukung,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (19/11).

Meski menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo, Idrus menyebut nama Dasco menjadi salah satu sosok yang dinilai pantas untuk dipertimbangkan sebagai pendamping Presiden. Usulan tersebut telah melalui pembahasan di internal partai.

Dia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah sisa waktu efektif pemerintahan yang dinilai tidak terlalu panjang, yakni sekitar dua tahun lebih.

Karena itu, lanjut Idrus, diperlukan sosok yang sudah memiliki kedekatan dengan Prabowo, baik dalam hal pandangan ideologi, keyakinan, maupun pemahaman terhadap arah pemerintahan.

“Pertama, mau tidak mau, karena waktu yang tersisa tinggal dua tahun lebih efektif, maka orang yang kita usulkan, yakni Dasco, memiliki kedekatan dengan Presiden, kedekatan keyakinan ideologi dan masalah wawasan. Tidak ada lagi waktu,” ujarnya.

Idrus juga menyoroti hubungan emosional atau kedekatan secara kebatinan antara Dasco dan Prabowo. Faktor tersebut dinilai penting agar koordinasi di lingkungan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.

“Suasana kebatinan sudah dekat,” tegasnya.

Selain faktor kedekatan, Idrus turut mempertimbangkan rekam jejak dan pengalaman politik Dasco. Menurutnya, perjalanan politik yang telah dilalui Wakil Ketua DPR RI tersebut menjadi modal penting apabila dipercaya menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.

Dia menegaskan, kapasitas Dasco tidak perlu diragukan, terutama dalam hal pemahaman terhadap persoalan politik, wawasan, hingga kemampuan menyusun konsep.