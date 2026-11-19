JawaPos.com - Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri mengungkap menjadi presiden itu gampang. Kesulitan itu muncul ketika seseorang menjadi pemimpin.

Ketua Umum PDI Perjuangan ini menyampaikan, menjadi pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat dan negara. Oleh karena itu, tidak semua orang memiliki kemampuan menjadi pemimpin yang baik.

"Karena menjadi pemimpin itu sulit tapi menjadi Presiden itu gampang," kata Megawati dalam orami ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil STIPAN di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11).

Megawati menceritakan pengalamannya menjadi presiden. Dalam kegiatan sehari-hari hampir tidak ada kegiatan yang harus dia kerjakan sendiri. Sebagian besar dia dibantu oleh orang lain.

"Saya merasakan, dihormati kiri kanan, mau buka pintu sendiri ndak boleh, mesti dibukakan, dan lain sebagainya," imbuhnya.

Meski begitu, di balik kemudahan itu terdapat tanggung jawab pemimpin yang melekat. Jika tidak dijalankan dengan benar maka bisa menimbulkan persoalan.

"Tetapi belakangnya itu juga, itu banyak sekali yang namanya kerikil-kerikil tajam yang kalau kita tidak hati-hati maka kita bisa terpeleset," jelasnya.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah merenungkan panjang perjalanan hidupnya. Megawati menyebut kehidupannya seperti cakra manggilingan, roda kehidupan yang terus berputar antara pasang dan surut. "Berbagai ujian sejarah telah saya lalui," ujarnya.

Dari perenungan itu, ia kemudian mempertanyakan hal paling dasar menjadi pemimpin. Dia mengungkap munculnya godaan yang melekat pada kekuasaan.

"Setiap pemimpin nanti selalu diuji konsistensinya, keteguhan dan sikapnya terlebih ketika sedang memegang kekuasaan," ungkapnya.

Dari kontemplasi itu, Megawati merumuskan lima dimensi kepemimpinan strategik yang ia susun dari pengalaman hidupnya, di keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran yang pada akhirnya menjadi kebenaran.