JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah kabar yang menyebut dirinya menginstruksikan para relawan pendukungnya untuk memberikan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden (cawapres). Jokowi menegaskan, pilihan untuk mendukung tokoh tertentu merupakan hak politik setiap relawan.

Karena itu, dia memastikan tidak pernah memberikan arahan agar para pendukungnya mengusung Ketua Harian Partai Gerindra tersebut sebagai kandidat pendamping Presiden Prabowo Subianto.

"Ya itu hak politik dari setiap relawan untuk mendukung siapa pun dan saya tidak pernah mengarahkan untuk mendukung siapa," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari Radar Solo (Jawa Pos Grup), Kamis (19/11).

Dia pun menepis adanya komunikasi maupun instruksi khusus yang ditujukan kepada kelompok relawan terkait pencalonan Dasco. Menurutnya, keputusan memberikan dukungan politik sepenuhnya berada di tangan masing-masing relawan.

"Tidak ada arahan, tidak ada arahan," ucapnya.

Terkait munculnya sejumlah nama dalam bursa calon wakil presiden, termasuk tokoh dari internal Partai Gerindra, Jokowi menyebut keputusan mengenai sosok yang diusulkan menjadi hak Presiden Prabowo Subianto.

"Itu merupakan hak presiden nanti untuk menentukan siapa yang diajukan ke DPR," jelasnya.

Di tengah berkembangnya dinamika politik tersebut, Jokowi memastikan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Dia menyebut dukungan itu diberikan terhadap berbagai program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

"Ya, kan sudah saya sampaikan, kita tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, terutama untuk program-program yang berkaitan dengan rakyat banyak," ujarnya.

Saat ditanya apakah dukungan tersebut juga mencakup kemungkinan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka kembali berpasangan dalam Pilpres mendatang untuk periode kedua, Jokowi tidak memberikan jawaban secara gamblang.

Sementara itu, mengenai langkah politik Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, termasuk kemungkinan kembali ke Solo atau tetap menjalankan aktivitas di Jakarta, Jokowi meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada putra sulungnya.

"Ya tanyakan langsunglah ke Mas Gibran. Tanyakan langsung ke Mas Gibran," jelasnya.

Jokowi juga memberikan pandangan mengenai perkembangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyusul keluarnya sejumlah tokoh, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka dari partai tersebut.

Menurut Jokowi, pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan melalui jabatan di pemerintahan. Peran di luar kabinet juga dapat menjadi ruang untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan lebih leluasa.

"Tugas-tugas pengabdian terhadap negara kan tidak harus di kabinet. Di luar kabinet pun juga tidak masalah, malah bisa lebih lincah untuk tugas-tugas pengabdian pada rakyat," paparnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut PSI tengah memprioritaskan pembenahan internal dan penguatan organisasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Penguatan struktur partai dinilai menjadi salah satu fokus penting dalam membangun kesiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.