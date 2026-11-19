JawaPos.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada para mahasiswa agar tidak menjadi koruptor. Mereka harus memiliki rasa empati terhadap kesulitan masyarakat.

Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta. Sebanyak 150 wisudawan dan wisudawati dikukuhkan dalam Sidang Terbuka Senat.

Dalam kegiatan ini, Megawati memaparkan orasi ilmiah berjudul Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia. Dia menjelaskan teori pemerintahan.

Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengatakan, jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan memberikan pengabdian kepada masyarakat.

"Kalau di partai saya selalu mengatakan kalau kamu mau masuk ke partai saya, PDI Perjuangan, maka kamu yang utama adalah harus turun, ke mana? Ke akar rumput saya sebutnya akar rumput," kata Megawati, Kamis (19/11).

Dia mengibaratkan seperti rumput yang mulai menguning saat musim panas, namun tumbuh kembali saat hujan turun. Istilah akar rumput ini dianggap memiliki korelasi saling terhubung dan saling membantu di bawah tanah.

Oleh karena itu, kebiasaan berjanji tanpa bukti harus dihindari. "Hanya di mulut saja, tapi mana bantuannya?" kata Megawati.

Ia meminta para lulusan melihat langsung kondisi warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, bukan hanya membaca laporan.

"Lihat ke bawah bagaimana menolong orang miskin yang betul papa yang makannya belum tentu bisa setiap hari," ujarnya.

Melihat kondisi ini, Megawati begitu menekankan kepada para mahasiswa agar tidak melakukan korupsi bila nanti memiliki jabatan.

"Nanti saya akan minta nama kalian yang baru saja jadi, ternyata kalian menjadi koruptor, saya akan datang sendiri mengatakan orang ini betul-betul tidak tahu datang dari mana," tegasnya.

Dalam orasinya, Megawati merumuskan lima dimensi kepemimpinan strategik yang ia susun dari pengalaman hidupnya, di antaranya keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesabaran. Ia menempatkan Pancasila sebagai sumber keyakinan sekaligus garis hidup tata dunia baru yang bebas dari segala bentuk penjajahan.

Untuk diketahui, STIPAN ini lahir pada masa kepemimpinan Megawati sebagai Presiden Kelima Republik Indonesia. Saat itu Indonesia sedang berjuang mengatasi krisis multi dimensi.

Lembaga-lembaga negara berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Kelahiran STIPAN berkaitan dengan visi strategik tentang kebutuhan aparatur negara yang profesional, mumpuni, dan berkarakter sebagai pelaksanaan otonomi daerah, yang merupakan salah satu agenda reformasi.

Wisuda STIPAN tahun ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan kepala daerah. Selain Megawati Soekarnoputri dan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara Ermaya Suradinata, hadir Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang juga Ketua Ikatan Alumni STIAN.