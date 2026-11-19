JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen pada Kamis (19/11). Pertemuan di tengah mencuatnya isu pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) menjadi pertanyaan. Namun, Sjafrie tegas menyatakan tidak membahas hal itu.

”Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu (wapres pengganti Gibran), ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,” tegasnya.

Kepada awak media, Sjafrie menyatakan bahwa dirinya adalah pembantu Presiden Prabowo Subianto seperti menteri-menteri lainnya. Sehingga dia tidak punya kewenangan untuk mengajukan nama wapres. Tugasnya hanya fokus pada bidang pertahanan. Untuk itu, dia enggan ditanya mengenai isu di luar persoalan pertahanan negara.

”Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku menteri pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku ketua Dewan Pertahanan Nasional, ketua harian yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan Ketua Komisi I,” imbuhnya.

Pertemuan antara dirinya dengan Dasco, lanjut Sjafrie, tidak jauh dari persoalan pertahanan. Sebab, Dasco adalah koordinator bidang politik dan keamanan di DPR. Menurut Sjafrie, yang dibahas bersama Dasco serta Ketua Komisi I DPR adalah Undang-Undang (UU) Pertahanan. Sebab, aturan tersebut sudah lama tidak diubah.

”Tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan. Undang-Undang Pertahanan yang nomor 3 tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan,” ucap Sjafrie.

Padahal UU TNI sudah direvisi dan belum lama ini disahkan. Karena itu, Sjafrie perlu bertemu dengan Dasco dan jajaran Komisi I DPR. Dalam pertemuan tersebut, lanjut Sjafrie, Dasco menyambut baik. Dia menyatakan bahwa sudah muncul rencana revisi UU Pertahanan.

”Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan, mengadakan satu, rencana revisi,” ujarnya.

Usai menemui Dasco, Sjafrie juga menemui Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Menurut dia, dalam pertemuan dengan Utut pembahasan lebih konkret lagi. Yakni membahas rencana pembentukan kelompok kerja atau pokja untuk membahas revisi UU Pertahanan.