JawaPos.com - Kasus Warga Negara Tiongkok berinsial A yang menjalankan laboratorium vape berisi etomidate di Jakarta Barat harus mendapat perhatian serius dari Polri. Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas, agar para pendatang tidak mengacak-acak Indonesia dengan tindak pidana.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, aparat harus mengusut tuntas kasus ini. Termasuk memburu A yang diduga sebagai pengendali 5 tersangka yang diamankan di laboratorium.

“Ini harus menjadi perhatian serius. Walaupun kita tengah mengarah ke pelarangan vape, namun tetap jangan lengah. Jangan sampai ada banyak WNA datang ke Indonesia, lalu dengan beraninya membangun bisnis narkoba dan merusak masyarakat kita melalui produk vape narkoba," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (19/11).

Menurutnya, Indonesia tidak boleh diacak-oleh dengan peredaran narkoba. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas.

"Harus ditegaskan, Indonesia tidak bisa diacak-acak seperti itu. Polri, BNN, Imigrasi harus berantas pelaku-pelaku seperti ini, pidanakan mereka di Indonesia atas perbuatannya merusak masyarakat!,” imbuhnya.

Penyelesaian kasus ini tidak cukup hanya sampai pada penangkapan pelaku yang ditemukan di laboratorium. Jalur distribusi barang ilegal ini pun herus ditelusuri.

“Saya juga minta polisi telusuri dari mana WNA ini dapat bahan bakunya, siapa yang membiayai, ke mana produk ini diedarkan, dan apakah ada jaringan lain yang masih beroperasi," jelasnya.

Upaya pemberantasan narkoba harus menjadi fokus semua pihak. Terlebih, vape sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).