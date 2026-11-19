JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana. Melalui regulasi tersebut, hasil kejahatan diharapkan dapat disita dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Dasco mengatakan, UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup berbagai kejahatan lain yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Termasuk perampasan aset hasil tindak pidana judi online.

"Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Dia menjelaskan, undang-undang tersebut juga mengatur pembentukan badan pengelolaan hasil perampasan aset. Keberadaan badan itu diharapkan dapat memastikan aset hasil kejahatan yang disita bisa dikelola secara optimal.

Dasco mencontohkan, mekanisme perampasan aset tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri. Dengan demikian, penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada keberadaan pelaku, tetapi juga dapat menyasar kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

"Jadi misalnya terdakwanya kabur tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menyebut sejumlah tindak pidana lain yang dapat dijangkau melalui UU Perampasan Aset, di antaranya penipuan berkedok investasi kripto, investasi bodong, hingga penipuan berkedok perjalanan ibadah umrah.

Tidak hanya itu, kekayaan milik bandar judi online (judol) juga berpotensi menjadi sasaran perampasan aset melalui aturan tersebut.

"Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," tegasnya.

Menurut Dasco, ketentuan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menekan aktivitas perjudian online yang selama ini telah menimbulkan banyak korban, terutama dari kalangan masyarakat kecil.

Dia berharap, ancaman perampasan harta kekayaan dapat membuat para bandar judi online berpikir ulang untuk menjalankan bisnis ilegal tersebut. Sebab, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas kejahatan tidak lagi aman dari upaya penyitaan negara.