JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan alasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat diselesaikan lebih cepat, pada Kamis (19/11). Pasalnya, pengesahan tersebut berlangsung lebih awal dari target penyelesaian yang sebelumnya dijadwalkan pada 15 Desember 2026.

Menurutnya, keputusan untuk mempercepat pengesahan bukan dilandasi tekanan pihak tertentu maupun pembahasan yang dilakukan secara tergesa-gesa.

"Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru. Karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga memaparkan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melewati berbagai tahapan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tercatat, DPR telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan partisipasi publik.

Selain itu, proses penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan (dapil). Menurutnya, berbagai rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya DPR menghimpun masukan masyarakat sebelum mengambil keputusan terhadap regulasi tersebut.

Karena itu, Puan merasa bersyukur RUU Perampasan Aset akhirnya dapat diselesaikan dan disahkan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.