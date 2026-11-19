JawaPos.com - Perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset hasil tindak pidana akhirnya mencapai babak akhir. DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Pengesahan tersebut dilakukan setelah Komisi III DPR RI menyelesaikan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Pembahasan itu merupakan tindak lanjut dari penugasan pimpinan DPR RI serta hasil rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah pada 5 November 2026.

Dari total 397 DIM yang dibahas, sebanyak 160 DIM dinyatakan tetap, 135 DIM mengalami perubahan redaksional, 40 DIM mengalami perubahan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset turut mengakomodasi pandangan masyarakat dan para ahli. Melalui Panitia Kerja (Panja), Komisi III menghimpun berbagai masukan untuk memperkaya materi regulasi agar menghasilkan aturan yang partisipatif dan menjunjung prinsip keadilan.

"Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Digagas Sejak 2008, Berkali-kali Tertunda Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu perjalanan legislasi yang cukup panjang di Indonesia. Gagasan pembentukan aturan tersebut telah muncul sejak 2008 dan melewati berbagai tahapan politik serta pergantian pemerintahan sebelum akhirnya disahkan pada 2026.

Pada 2012, pemerintah mulai menyusun draf RUU Perampasan Aset untuk diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Rancangan tersebut kemudian sempat masuk Prolegnas pada 2015. Namun, pembahasannya tidak berlanjut hingga menghasilkan undang-undang.

Upaya menghidupkan kembali pembahasan regulasi tersebut juga menghadapi hambatan. Pada 2020, RUU Perampasan Aset tidak berhasil masuk dalam Prolegnas DPR.

Perkembangan kembali terlihat pada 2023 ketika DPR menerima surat presiden beserta naskah RUU Perampasan Aset untuk dibahas lebih lanjut. Meski demikian, proses pembahasannya belum berhasil dituntaskan.

Memasuki 2024, pemerintah kembali mendorong DPR agar segera memberikan perhatian terhadap RUU tersebut. Namun, rancangan itu belum masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan hanya tercantum dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029.

Pada 2025, dorongan untuk mempercepat pembentukan regulasi semakin menguat. RUU Perampasan Aset kemudian diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas dan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai usul inisiatif DPR.

Desakan agar regulasi tersebut segera disahkan juga datang dari masyarakat. Sejumlah kelompok masyarakat di Pati, Jawa Tengah, seperti Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Forum Komunikasi Rakyat Pati, menggelar aksi serta audiensi sejak Agustus 2026. Mereka meminta DPR dan pemerintah segera menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Diharapkan Perkuat Pemberantasan Korupsi Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah penting untuk menjawab harapan masyarakat yang telah menantikan kehadiran regulasi tersebut selama bertahun-tahun.

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Menurutnya, undang-undang ini diharapkan menjadi instrumen yang memperkuat pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” tegas Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Politikus PKS dari Daerah Pemilihan Aceh II itu mengingatkan bahwa proses pembentukan RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008. Bahkan, rancangan tersebut pernah tercatat dalam Prolegnas periode 2015-2019, tetapi belum berhasil diselesaikan.

Nasir menilai perkembangan pembahasan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengakhiri penantian masyarakat selama kurang lebih 18 tahun.

Dia juga memberikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI, terutama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran pimpinan lainnya, yang sebelumnya menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU tersebut paling lambat pertengahan Desember 2026.

Menurut Nasir, penyelesaian pembahasan di tingkat pertama mencerminkan keseriusan DPR dalam merespons aspirasi masyarakat.

“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujar Nasir.

Dia menegaskan, komitmen yang disampaikan pimpinan DPR atas nama lembaga harus diwujudkan hingga seluruh proses legislasi tuntas. Dengan begitu, harapan masyarakat untuk memiliki instrumen hukum yang mendukung perampasan aset hasil kejahatan tidak kembali tertunda.

“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

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Nasir turut menyampaikan apresiasi kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Berbagai masukan tersebut disampaikan melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hingga kunjungan kerja Komisi III DPR RI.

Dia juga mengapresiasi keterlibatan pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang ikut mengawal proses pembahasan regulasi tersebut.

“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” jelasnya.

Nasir berharap pengesahan RUU Perampasan Aset tidak sekadar menjadi catatan keberhasilan DPR dalam bidang legislasi. Lebih dari itu, keberadaan undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat melalui penguatan penegakan hukum dan perwujudan keadilan.