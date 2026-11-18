JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan meminta masyarakat tidak terburu-buru berspekulasi mengenai calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dia mengajak publik untuk bersabar menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait figur yang akan mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Syahganda saat ditanya mengenai kandidat pengganti Gibran dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi Se-Indonesia 2026 di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11).

Alih-alih menyebutkan nama tertentu, Syahganda justru melontarkan pernyataan bernada santai mengenai karakter calon wakil presiden yang akan dipilih.

“Wapres? Ya, pokoknya kalian berdoa saja ya, wapres yang suka pempek,” kata Syahganda.

Tak dipungkiri, sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai kandidat pengganti Gibran. Tiga figur yang mencuat yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Meski demikian, Syahganda menegaskan belum memperoleh informasi mengenai nama yang akan diputuskan Prabowo. Menurutnya, ketiga figur tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden dan telah lama bekerja bersama sehingga memahami arah pemikiran serta ideologi kepala negara.

“Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya sudah orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden ya. Tapi, nanti kan keputusan itu pasti akan menyangkut rembuk dengan petunjuk-petunjuk partai politik yang mendukung pemerintah,” jelas Syahganda.

Syahganda juga belum bersedia menyimpulkan siapa di antara ketiga nama tersebut yang paling berpeluang menduduki kursi wakil presiden. Sebab, penentuan kandidat sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari partai politik pendukung pemerintah.

Termasuk mengenai kemungkinan figur yang dipilih berasal dari partai politik lain atau justru dari internal Partai Gerindra. Dia menyebut, partai-partai koalisi telah menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo.

“Kan sudah diumumkan ya oleh teman-teman koalisi partai bahwa mereka menyerahkan semuanya ke Pak Prabowo, ke Partai Gerindra,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa hingga kini Presiden Prabowo belum mengirimkan nama calon pengganti Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Yusril menekankan, pemerintah dan MPR baru menyepakati jadwal pelaksanaan pemilihan wakil presiden pengganti. Presiden masih memiliki waktu hingga batas akhir yang telah ditentukan untuk mengajukan dua nama kandidat.