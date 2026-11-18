JawaPos.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dinilai memiliki peluang rasional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penilaian tersebut diungkap dalam kajian politik terbaru yang dirilis oleh Peneliti Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, Gian Kasogi, Rabu (18/11).

Dalam kajian bertajuk “Menimbang Kursi RI-2: Kalkulasi Rasional di Balik Peluang Sufmi Dasco”, Gian membedah dinamika pengisian posisi RI-2 menggunakan pendekatan analisis SWOT dan konsep pembagian kekuasaan (power-sharing).

Menurutnya, penentuan pendamping presiden tidak sekadar mencari figur pengganti, tetapi turut mempertaruhkan keseimbangan kekuasaan, efektivitas pemerintahan, hingga peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.

Kendati memiliki hak prerogatif tersebut, Gian menekankan bahwa keputusan Presiden tetap harus memperhitungkan konsekuensi politik serta stabilitas kelembagaan.

Memetakan Empat Klaster Kandidat Wapres Gian membagi bursa pengisian kursi Wakil Presiden ke dalam empat klaster utama berdasarkan latar belakang politiknya. Masing-masing kelompok dinilai membawa keuntungan sekaligus risiko tersendiri bagi jalannya pemerintahan:

- Elite Partai Mitra Koalisi: Melibatkan tokoh dari Golkar, PAN, PKB, dan Demokrat. Opsi ini berpotensi mengunci dukungan di parlemen, namun memunculkan risiko loyalitas ganda akibat agenda elektoral masing-masing partai menuju 2029.

- Tokoh di Luar Koalisi: Merujuk pada figur dari PDI Perjuangan. Langkah ini dapat menjadi simbol rekonsiliasi nasional, tetapi berisiko memicu gejolak di internal koalisi pendukung pemerintah serta merombak komposisi kabinet.

- Kalangan Profesional atau Teknokrat: Unggul dalam fokus kerja teknis dan minim beban elektoral. Namun, keterbatasan basis dukungan politik di DPR berpotensi menjadi kendala dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

- Kader Internal Partai Gerindra: Dinilai menawarkan kesamaan garis komando dengan Presiden Prabowo, meminimalkan negosiasi ulang antarpartai, serta menjaga kesinambungan program kerja pemerintah.

Dari keempat klaster tersebut, Gian menyimpulkan bahwa kader internal Gerindra memiliki tingkat risiko kompromi politik yang paling rendah dibandingkan opsi lainnya.

Persaingan Tiga Figur Internal Gerindra Pembahasan dalam kajian tersebut kemudian mengerucut pada tiga nama utama di tubuh Partai Gerindra, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Ahmad Muzani dinilai memiliki kematangan pengalaman politik, kemampuan komunikasi kelembagaan, serta penerimaan luas di kalangan pimpinan partai.

Akan tetapi, penunjukan Muzani berpotensi memunculkan dinamika baru terkait pengisian kursi Ketua MPR RI yang ditinggalkannya.

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Sementara itu, Sugiono memiliki keunggulan berupa kedekatan dengan Presiden Prabowo, pemahaman visi strategis pemerintahan, serta rekam jejak di bidang diplomasi.

Meski demikian, jangkauan lobi politik Sugiono di parlemen dinilai belum seluas figur senior Gerindra lainnya, dan penunjukannya berpotensi menuntut perombakan pada posisi menteri yang saat ini diembannya.

Keunggulan Lobi Parlemen dan Keutuhan Kabinet Dibandingkan dua nama internal lainnya, Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki kombinasi keunggulan yang relatif lebih lengkap.

Selain kedekatan politik dengan Presiden Prabowo, Dasco memiliki jaringan komunikasi dan kemampuan lobi lintas fraksi di DPR RI yang menjadi modal krusial untuk mengawal agenda legislasi serta pembahasan anggaran negara.

Gian juga mencatat daya terima Dasco di berbagai kelompok politik, termasuk faksi di luar koalisi pemerintahan. Faktor ini dinilai mampu meredam potensi ketegangan politik nasional.

Pertimbangan penting lainnya terletak pada stabilitas Kabinet Merah Putih. Berbeda dengan Sugiono yang menjabat sebagai menteri, penunjukan Dasco tidak mengharuskan Presiden mengosongkan kursi kementerian sehingga dapat menghindari konsekuensi politik berupa perombakan (reshuffle) kabinet.

Catatan Penting: Antisipasi Kekosongan di DPR Kendati menawarkan titik keseimbangan antara koordinasi di lingkungan Istana dan stabilitas kabinet, kajian tersebut memberikan catatan kritis apabila Dasco benar-benar dipilih.

Perpindahan Dasco ke kursi RI-2 akan meninggalkan jabatan Wakil Ketua DPR RI sekaligus menciptakan kekosongan figur penghubung antara pemerintah dan parlemen.

Oleh karena itu, Gian menilai Partai Gerindra perlu menyiapkan figur pengganti di DPR yang memiliki kapasitas komunikasi politik serta kemampuan lobi setara. Langkah antisipasi ini dinilai krusial agar agenda legislasi dan pembahasan anggaran negara tidak terganggu.