JawaPos.com - Kementerian Sosial memastikan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia.

Lokasi yang sedang dikaji merupakan aset lahan milik perguruan tinggi tersebut yang berada di sisi wilayah Jakarta dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan kota.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk meluruskan informasi yang berkembang di publik terkait rencana pemanfaatan lahan.

"Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada," ujar Gus Ipul saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).

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Gus Ipul menjelaskan, wacana ini bermula ketika Kementerian Sosial meminta pihak UI untuk menjajaki kemungkinan pemanfaatan lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Menanggapi permintaan tersebut, pihak kampus menawarkan beberapa alternatif titik lokasi.

Opsi yang disiapkan tidak hanya berada di kawasan penyangga ibu kota, melainkan juga mencakup wilayah Jakarta Timur.

"UI kemudian menawarkan beberapa alternatif lahan, di antaranya di Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, masing-masing seluas sekitar 1,5 hektare," jelasnya.

Selain Rawamangun dan Cawang, alternatif lain yang masuk dalam pembahasan berada di Kampus UI Depok, tepatnya pada bagian lahan yang masuk wilayah administratif Jakarta serta beririsan dengan kawasan hutan kota.

Belum Ada Keputusan Final dan Perlu Kajian Ketat Meski pembahasan awal telah berjalan, Gus Ipul menegaskan bahwa rencana ini masih bersifat penjajakan. Belum ada keputusan final yang diketok terkait kepastian lokasi pembangunan.

Pemerintah pusat juga telah membangun komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna menyamakan persepsi terkait tata ruang wilayah.

"Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju," tuturnya.

Namun demikian, tahapan birokrasi masih panjang. Pemerintah memastikan seluruh instrumen administratif dan teknis akan ditempuh secara transparan sebelum meningkat ke tahap penandatanganan perjanjian kerja sama.

"Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya," tambah Gus Ipul.

Pemerintah juga menjamin bahwa proses pembangunan tidak akan mengabaikan aspek hukum, tata ruang, maupun mitigasi risiko bencana demi keselamatan bersama.

"Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun," tegasnya.

Penegasan Resmi dari Pihak Universitas Indonesia Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, menegaskan bahwa wilayah konservasi hutan kota dipastikan aman dari alih fungsi.

"Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota," kata Erwin dalam keterangan resmi, Selasa (17/11).