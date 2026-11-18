JawaPos.com - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) kembali menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, permohonan pengujian undang-undang tersebut secara khusus menyasar Pasal 169 huruf q yang mengatur persyaratan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Pasal tersebut menetapkan bahwa seseorang harus berusia paling rendah 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, untuk dapat menjadi capres dan cawapres. Gugatan itu teregistrasi dalam perkara Nomor 432/PUU-XXIV/2026.

Perkara itu digugat oleh pemohon bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub yang meminta MK memberikan alternatif persyaratan usia. Ia mengusulkan agar seseorang yang berusia minimal 19 tahun juga dapat memenuhi syarat menjadi capres atau cawapres, sepanjang memiliki sejumlah kriteria tertentu.

"Batasan usia yang bersifat tunggal berpotensi mengesampingkan warga negara yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pemerintahan," sebagaimana permohonan dalil pemohon dalam laman MKRI, Rabu (18/11).

Pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Secara spesifik, ia merujuk Pasal 27 ayat 1 yang mengatur persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.

Selain itu, pemohon turut mengaitkan ketentuan batas usia capres dan cawapres dengan Pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Atas dasar itu, pemohon meminta adanya penafsiran konstitusional yang tidak hanya bertumpu pada batas usia, tetapi juga mempertimbangkan kecakapan dan pengalaman seseorang dalam kepemimpinan.

"Oleh karena itu, pemohon memandang perlu adanya pemaknaan konstitusional yang memberikan alternatif persyaratan usia berdasarkan pengalaman kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Dalam argumentasinya, pemohon juga menyoroti pentingnya prinsip demokrasi dan keterlibatan generasi muda dalam menentukan arah pembangunan nasional. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menilai persyaratan usia yang tidak disertai alternatif berdasarkan kecakapan maupun pengalaman berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. Padahal, generasi muda dinilai memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pemerintahan apabila memenuhi kriteria kemampuan dan integritas.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK mengubah rumusan Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan menambahkan ketentuan usia minimal 19 tahun sebagai alternatif persyaratan bagi capres dan cawapres.