JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan isu pembangunan sekolah rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) adalah tidak benar.

Pernyataan ini disampaikan menyusul kabar yang sempat ramai diperbincangkan publik terkait rencana penggunaan lahan seluas delapan hektare di kawasan tersebut.

Cak Imin menuturkan, dirinya telah berkoordinasi langsung dengan pihak-pihak terkait, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang menjadi pihak paling bertanggung jawab dalam program sekolah rakyat.

Dari koordinasi tersebut, dipastikan belum ada rencana maupun keputusan apa pun yang menyangkut penggunaan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan gedung sekolah rakyat.

"Saya sudah berkoordinasi dengan para pihak, termasuk yang paling bertanggung jawab dalam hal sekolah rakyat yaitu Menteri Sosial. Bahwa tidak ada rencana atau bahkan keputusan apapun menyangkut penggunaan Hutan Kota UI untuk sekolah rakyat," ujar Cak Imin dikutip dari video unggahan di instagram miliknya, Rabu (18/11).

Pemerintah saat ini memang tengah mencari opsi lahan guna merealisasikan penambahan sekolah rakyat untuk menampung anak-anak di wilayah Jabodetabek, khususnya DKI Jakarta.

Kendati demikian, Cak Imin memastikan bahwa belum ada satu pun keputusan final untuk mengalihfungsikan kawasan hijau tersebut menjadi area bangunan fisik.

Ia juga menegaskan dirinya akan ikut menolak jika terjadi alih fungsi hutan kota UI menjadi Sekolah Rakyat.

"Saya pastikan, saya sendiri tidak akan setuju penggunaan kawasan Hutan Kota untuk bangunan-bangunan tertentu. Semangat terus, jaga lingkungan, jaga Indonesia," tegasnya.

Awal Mula Isu Alih Fungsi Mencuat Isu penggunaan lahan ini sebelumnya mencuat setelah pertemuan antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (16/11).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat membahas penyiapan lahan seluas delapan hektare di Hutan Kota UI yang masuk wilayah DKI Jakarta guna mendukung fasilitas pendidikan rakyat.

Gus Ipul sebelumnya menyebutkan bahwa pihak kampus telah menyatakan kesediaannya untuk menyediakan area tersebut, dan prosesnya akan memasuki tahap penyusunan dokumen administrasi serta peninjauan lokasi sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur DKI Jakarta dan Rektor UI.