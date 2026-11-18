JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan seluruh Anggota DPR RI saat ini sudah memenuhi syarat minimal. Hal itu meskipun dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat menjadi kelompok terbanyak pemilik kursi di Senayan.

Tercatat ada 191 orang dari total 580 anggota DPR yang masuk kategori tersebut, termasuk di antaranya lulusan pendidikan kesetaraan Paket C.

Komisioner KPU Idham Holik menegaskan, seluruh anggota DPR yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan tersebut telah memenuhi persyaratan pencalonan. Sebab, aturan pemilu menetapkan batas pendidikan minimum calon anggota legislatif adalah tamat SMA atau sederajat.

"Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) telah memenuhi syarat minimal pendidikan," ujar Idham saat dihubungi, Rabu (18/11).

Idham juga membenarkan bahwa lulusan Paket C masuk dalam kategori pendidikan SMA atau sederajat. Dengan demikian, ijazah pendidikan kesetaraan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan minimum pencalonan anggota DPR.

Berdasarkan hasil pengecekan dokumen ijazah yang diserahkan saat pencalonan, KPU mencatat 191 anggota DPR memiliki pendidikan terakhir SMA. Data tersebut juga mencakup anggota pengganti antarwaktu (PAW) hingga Desember 2025.

Sementara itu, anggota DPR lulusan magister (S2) berjumlah 168 orang. Kemudian, lulusan sarjana (S1) tercatat sebanyak 146 orang dan doktor (S3) sebanyak 74 orang.

Adapun anggota DPR dengan pendidikan terakhir diploma tiga (D3) hanya satu orang. Secara keseluruhan, data pendidikan tersebut mencakup 580 anggota DPR.

Berikut rincian pendidikan terakhir anggota DPR berdasarkan data KPU:

- SMA atau sederajat: 191 orang

- Diploma 3 (D3): 1 orang

- Sarjana (S1): 146 orang

- Magister (S2): 168 orang

- Doktor (S3): 74 orang

Ketentuan mengenai pendidikan minimum calon anggota legislatif diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menyebutkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Persyaratan serupa juga tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.