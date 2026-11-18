JawaPos.com - Fenomena politik yang terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI menyisakan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terlihat berlomba-lomba mengajukan kader mereka untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, sikap partai-partai koalisi pemerintah yang tidak mengusulkan nama cawapres ke Prabowo merupakan sebuah anomali politik.

Sebab, jabatan wakil presiden merupakan posisi strategis yang biasanya menjadi incaran partai politik untuk meningkatkan pengaruh serta memperkuat posisi dalam pemerintahan.

Menurut Adi, secara logika politik, kekosongan kursi wakil presiden semestinya menjadi momentum bagi partai-partai pengusung Prabowo untuk menawarkan kader terbaik mereka. Terlebih, sejumlah partai memiliki hak politik untuk mengusulkan nama yang nantinya dapat dipertimbangkan sebagai calon pengganti Gibran.

Namun, kenyataannya tidak demikian. Empat partai pengusung awal Prabowo, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, tidak menunjukkan upaya untuk mendorong kader masing-masing.

"Ini ada sesuatu yang anomali sebenarnya. Mestinya ketika wakil presiden itu kosong kursinya, partai-partai koalisi yang ada pendukung Prabowo Subianto di 2024 yang lalu, menurut kacamata awam, menurut persepsi publik, mestinya mengusulkan nama kader mereka disodorkan sebagai calon wakil presiden. Tapi nyatanya itu tidak ada," kata Adi Prayitno dalam keterangan video, Rabu (18/11).

Dia menjelaskan, sikap serupa juga terlihat dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), termasuk PKB, PKS, dan NasDem yang juga tidak mengajukan kadernya untuk menggantikan Gibran.

Meski sempat muncul harapan dari salah satu politikus PKB, agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bisa menjadi kandidat wakil presiden. Namun, Cak Imin kemudian menegaskan bahwa partainya tidak pernah secara resmi mengusulkan nama kader, termasuk dirinya, untuk mengisi posisi tersebut. PKB justru menyerahkan keputusan kepada Gerindra demi menjaga efektivitas pemerintahan.

"Begitupun dengan PKS, PKS juga menyerahkan persoalan wakil presiden itu diserahkan kepada Partai Gerindra. Begitupun dengan NasDem adalah partai politik yang semakin melengkapi betapa partai-partai politik yang saat ini menjadi koalisinya pemerintah, mendukung Prabowo Subianto tapi tidak mengusulkan kader mereka untuk menjadi calon wakil presiden," ujarnya.

Adi kemudian memberikan analisa dua kemungkinan yang melatarbelakangi sikap politik tersebut. Faktor pertama, berkaitan dengan situasi politik nasional yang belakangan diwarnai berbagai polemik, termasuk mencuatnya dugaan penyadapan ilegal, isu musuh dalam selimut, hingga pembicaraan mengenai keberadaan kekuatan deep state yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

Dalam situasi tersebut, lanjut Adi, partai-partai koalisi kemungkinan menginginkan sosok wakil presiden yang memiliki kedekatan politik sekaligus loyalitas kuat kepada Prabowo. Karena itu, kader Gerindra dinilai lebih memenuhi kriteria yang diharapkan, bukan semata-mata dari sisi kemampuan dan kompetensi, melainkan juga kesamaan visi serta hubungan politik dengan presiden.

"Tentu harapan terbesarnya adalah siapapun nantinya yang dari Partai Gerindra yang terpilih sebagai wakil presiden adalah mereka yang tentu loyalitas totalitasnya dan tegak lurus kepada Prabowo Subianto supaya tidak ada gonjang-ganjing, supaya tidak ada upaya-upaya untuk menjadi musuh dalam selimut," ungkapnya.

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Dia menambahkan, pengalaman dan dinamika politik yang berkembang saat ini kemungkinan membuat partai-partai pendukung pemerintah lebih mengutamakan faktor kepercayaan. Dengan demikian, posisi wakil presiden tidak hanya dipandang sebagai jabatan pembagian kekuasaan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menjaga soliditas pemerintahan Prabowo.

Sementara itu, faktor kedua yang diduga memengaruhi sikap partai koalisi adalah keinginan menghindari serangan kritik dari kelompok pendukung Gibran. Adi menilai, siapa pun sosok yang nantinya ditetapkan sebagai pengganti Gibran berpotensi menjadi sasaran kritik, terutama apabila berasal dari partai politik di luar Gerindra.

Menurutnya, pendukung Gibran yang masih aktif mengikuti perkembangan persoalan pergantian wakil presiden kemungkinan akan memberikan sorotan tajam terhadap sosok pengganti tersebut. Bahkan, kandidat yang terpilih berpotensi mendapat label sebagai penerima jabatan secara cuma-cuma atau wapres giveaway.

"Jangan-jangan memang partai-partai politik koalisional pemerintah kenapa tidak mengusulkan kader mereka sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran, saya mungkin ingin melihat ini sebagai upaya dari partai-partai itu untuk menghindari buli-bulian," tutur Adi.

Dia memperkirakan, risiko serangan politik tersebut akan lebih besar apabila kandidat wakil presiden berasal dari Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PKS, maupun NasDem. Sebaliknya, jika posisi itu nantinya diisi kader Gerindra, Adi menduga kritik dari kelompok pendukung Gibran tidak akan seagresif apabila sosok penggantinya berasal dari partai lain.