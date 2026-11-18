JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon wakil presiden. Dia menegaskan, pengusulan kandidat untuk mengisi posisi tersebut merupakan hak Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pernyataan itu disampaikan Dasco saat menanggapi dukungan sejumlah pihak yang mendorong namanya masuk dalam bursa calon Wakil Presiden. Dia memilih menyerahkan sepenuhnya proses penentuan kandidat kepada Presiden.

"Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang. Calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh presiden kepada MPR," tegas Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Selain Dasco, sejumlah kader Partai Gerindra juga disebut masuk dalam bursa calon RI-2. Dua nama yang turut mencuat adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Dasco menyambut positif munculnya nama kedua koleganya tersebut. Dia menyebut Sugiono dan Muzani sebagai kader terbaik partai.

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"Ya, nama-nama yang mencuat itu kan kader-kader terbaik di Partai Gerindra. Ada Pak Sugiono, ada Pak Muzani," sahutnya.

Dasco kembali menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai calon wakil presiden berada di tangan Prabowo. Menurutnya, proses tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Ini merupakan hak preogratif Presiden yang sesuai dengan aturan yang berlaku," terangnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Trias Politika Agung Baskoro menilai Presiden Prabowo membutuhkan sosok wakil presiden yang memiliki kemampuan administratif dan mampu menjalankan program pemerintahan. Menurutnya, karakter kepemimpinan Prabowo sebagai solidarity maker perlu dilengkapi pendamping yang kuat dalam eksekusi kebijakan.

Agung menyoroti kualitas pelaksanaan program pemerintah selama dua tahun terakhir yang dinilainya masih menjadi persoalan.

"Dalam dua tahun ini problem utama soal kualitas program belum terjaga dengan baik. Artinya butuh wapres yang mampu mengeksekusi program pemerintah agar benar-benar pro rakyat, seperti MBG dan KDKMP," paparnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, Agung menilai Dasco dan Ahmad Muzani merupakan dua sosok yang dapat dipertimbangkan. Keduanya dinilai bisa memperkuat pelaksanaan program pemerintahan Prabowo.

"Bukan hanya Wapres pajangan, yang terjadi dalam kepemimpinan sebelumnya. Kita perlu Wapres yang searah dengan Presiden," tegasnya.

Sebelumnya, rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI telah menyepakati pelaksanaan sidang paripurna pengisian jabatan sekaligus pelantikan wakil presiden pada Rabu, 9 Desember mendatang. Jadwal tersebut berubah dari rencana semula pada 2 Desember setelah Presiden meminta penyesuaian waktu.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, keputusan itu diambil setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden. Dalam surat tersebut, Prabowo meminta tambahan waktu karena agenda kenegaraan yang padat serta kebutuhan untuk berkomunikasi dengan pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat sebelum menentukan kandidat.

"Mundur, rapat menyetujui 9 Desember untuk sidang paripurna dan pelantikan Wapres," tegas Muzani usai memimpin rapat gabungan kemarin.

Perubahan jadwal pelantikan turut menggeser batas akhir penyerahan nama calon wakil presiden kepada MPR. Presiden dijadwalkan menyerahkan dua nama kandidat paling lambat Rabu, 25 November.

Sesuai ketentuan UUD 1945, Presiden harus mengajukan dua kandidat yang dilengkapi persyaratan administratif. Muzani menyebut terdapat sejumlah dokumen yang wajib disertakan oleh masing-masing calon.