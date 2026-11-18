JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara mengenai namanya yang kembali dikaitkan dengan isu judi online (judol), dugaan doxing, hingga intimidasi. Dia menilai tuduhan tersebut berulang kali muncul setiap kali ada isu tertentu yang tengah menjadi perhatian publik.

Dasco menegaskan, dirinya tidak ingin masyarakat begitu saja mempercayai informasi yang beredar tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya. Dia meminta publik lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang menyangkut tuduhan terhadap seseorang.

"Ini kesekian kalinya nama saya dikaitkan dengan judi online, tuduhan doxing, dan intimidasi, setiap ada isu yang sedang dibicarakan," kata Dasco dalam keterangan pada akun media sosial Instagram, Rabu (18/11).

Dasco menyinggung pemberitaan mengenai judi online. Menurutnya, salah satu media nasional yang memberitakan tidak pernah secara langsung menyebut namanya terlibat dalam praktik perjudian daring tersebut.

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Karena itu, dia menilai tidak memiliki dasar untuk melaporkan pemberitaan tersebut ke Dewan Pers maupun membawa persoalan itu ke ranah pidana atas dugaan pencemaran nama baik.

"Pertama, Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut nama saya terlibat judi online, sehingga saya tidak dapat menempuh jalur ke Dewan Pers maupun ke ranah pidana atas pencemaran nama baik terhadap berita yang juga bukan saya objek," tegasnya.

Meski demikian, Dasco memberikan perhatian terhadap sejumlah unggahan di media sosial yang secara terang-terangan mengaitkan namanya dengan aktivitas judi online. Menurutnya, unggahan tersebut muncul melalui penafsiran terhadap narasi pemberitaan Tempo.

Dia menyatakan akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut terhadap unggahan yang secara langsung menyebut namanya tersebut. Dasco juga akan terlebih dahulu membahas persoalan itu bersama tim kuasa hukumnya.

"Kedua, terkait postingan yang secara jelas menyebut nama saya terlibat judi online, dengan menafsirkan narasi Tempo, saya akan diskusikan lebih lanjut dengan pengacara saya," ungkapnya.

Selain isu judi online, Dasco turut menanggapi tuduhan mengenai doxing dan intimidasi yang juga dikaitkan dengan dirinya. Dia membantah pernah memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut, sekalipun dirinya merasa menjadi sasaran tuduhan yang tidak benar.

"Ketiga, untuk soal doxing, tidak pernah terbersit niat sekalipun untuk melakukan doxing hingga intimidasi walaupun apa yg ditujukan kepada saya itu tidak benar. Pola ini sudah sering berulang, seolah-olah saya yang melakukannya," tutur Dasco.

Dasco menilai tuduhan yang berulang tersebut perlu disikapi secara objektif. Dia pun mendorong agar persoalan yang berkembang dapat ditelusuri lebih jauh, sehingga fakta sebenarnya bisa diketahui dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Ia mengakui, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, tetapi persoalan yang muncul akibat suatu pernyataan atau tindakan tetap harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum.

"Saya mendukung kebebasan berbicara dan saya harap dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penegak hukum," cetusnya.

Lebih lanjut, Dasco mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi. Dia meminta publik membiasakan diri memeriksa fakta sebelum mengambil kesimpulan maupun menyebarkan tuduhan kepada pihak lain.