JawaPos.com - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi secara terbuka menyampaikan dukungannya kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres) RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri.

Lutfi menilai Dasco memiliki sejumlah kriteria yang dibutuhkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Terutama dalam memasuki paruh kedua pemerintahan.

Menurut Lutfi, situasi pemerintahan saat ini berada dalam fase strategis di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. Karena itu, pemilihan wakil presiden melalui MPR harus mempertimbangkan kecocokan figur dengan karakter serta pola kepemimpinan Prabowo.

"Hari ini sedang berada dalam half-time paruh jalan permainan di tengah ekonomi dunia. Di tengah babak kedua pemerintahan ini, seorang pemimpin dengan ide-ide dan komitmen besar seperti Pak Prabowo, tidak mungkin lagi mencari orang baru yang harus belajar dari awal," kata Lutfi dalam keterangan video, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan, pemerintah membutuhkan sosok pendamping yang mampu langsung bekerja dan tidak lagi memerlukan waktu panjang untuk beradaptasi. Terlebih, Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang memiliki visi besar dan membutuhkan orang kepercayaan untuk membantu merealisasikan berbagai agenda pemerintahan.

Lutfi kemudian menguraikan lima kriteria utama yang menurutnya harus dimiliki calon wakil presiden. Pertama, figur tersebut sudah terlibat dalam perjalanan pemerintahan sejak babak pertama dan mempunyai loyalitas yang teruji dalam waktu lama.

Kedua, calon pendamping Prabowo harus berada pada usia produktif. Ketiga, memiliki kemampuan bergerak cepat, baik dalam berpikir, merespons persoalan, maupun mengambil tindakan. Keempat, berasal dari kalangan sipil sehingga dapat menjadi penyeimbang bagi presiden yang memiliki latar belakang militer.

Sementara kriteria kelima, lanjut Lutfi, calon wakil presiden tidak boleh menjadi pesaing politik yang berpotensi membatasi ruang gerak Prabowo pada Pemilihan Presiden 2029 mendatang.

"Ketika saya mencocokkan seluruh syarat tadi, ada satu tokoh yang memenuhi kriteria itu adalah Bapak Sufmi Dasco Ahmad," ungkap Lutfi.

Lutfi mengaku tidak memiliki kedekatan pribadi dengan Dasco. Namun, dia mengikuti kiprah politik dan sejumlah langkah yang dilakukan Dasco dalam merespons persoalan nasional. Salah satunya ketika pasar modal Indonesia mengalami tekanan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkena penghentian sementara perdagangan atau trading halt menyusul peringatan indeks global MSCI.

Menurut Lutfi, Dasco menunjukkan respons cepat dengan mendatangi gedung Bursa Efek Indonesia bersama pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Danantara untuk mendorong pembenahan pasar modal. Dia juga menilai Dasco berperan dalam mengawal kebutuhan regulasi bagi Danantara di parlemen demi mendukung investasi dan agenda hilirisasi.

"Waktu bursa efek kita terguncang hebat dan IHSG terkena trading halt akibat peringatan indeks global MSCI bulan lalu, beliau bergerak cepat turun langsung ke gedung bursa bersama pimpinan OJK dan Danantara untuk memacu pembenahan pasar modal kita. Saat negara membutuhkan payung hukum cepat bagi Danantara demi mengawal investasi dan menjaga hilirisasi kekayaan tambang kita, beliau yang mengawal langsung di parlemen," jelasnya.

Selain persoalan ekonomi dan pasar modal, Lutfi menyoroti kemampuan Dasco dalam membangun komunikasi lintas kelompok. Dia mencontohkan keterlibatan Dasco dalam merespons demonstrasi buruh hingga sengketa antardaerah. Bagi Lutfi, jejaring yang dimiliki Dasco membuatnya mampu menjembatani berbagai kepentingan dan membantu penyelesaian persoalan.

"Begitu juga saat pecah demonstrasi buruh hingga sengketa antar daerah, jejaring beliau yang luas membuat beliau turun menyelesaikan masalah, bahkan melampaui batas tanggung jawab dan kewenangan formalnya," beber Lutfi.

Dia menegaskan, dukungannya kepada Dasco bukan didasari kepentingan pribadi maupun politik tertentu. Lutfi berharap figur yang dipilih nantinya benar-benar dapat membantu Prabowo menjalankan pemerintahan secara efektif, sekaligus membawa Indonesia menuju kondisi yang lebih baik.