JawaPos.com - Kepemimpinan nasional membutuhkan sosok yang tidak hanya memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Tetapi juga kapasitas intelektual, kematangan mengambil keputusan, serta pemahaman mendalam terhadap konstitusi. Perpaduan kualitas tersebut semakin penting di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Parulian Paidi Aritonang, pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) melalui mekanisme konstitusional merupakan momentum untuk mempertimbangkan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dia menilai, jabatan Wakil Presiden tidak semata-mata membutuhkan figur dengan popularitas dan kekuatan politik. Tetapi juga sosok yang memiliki pengalaman kenegaraan, kedalaman pemikiran, serta kemampuan memberikan pertimbangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Karena itu, pengalaman, kapasitas intelektual, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan penting,” ujar Parulian melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/11).

Dalam konteks tersebut, Parulian menilai sosok Yusril Ihza Mahendra merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang dan patut mendapat perhatian. Sebagai alumni sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara FH UI, Yusril telah berkiprah dalam dunia akademik, hukum, dan pemerintahan lintas generasi, mulai dari era Presiden Soeharto hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengalaman tersebut memberinya pemahaman mengenai berbagai dinamika ketatanegaraan, termasuk masa transisi Reformasi, pembangunan kelembagaan demokrasi, hingga penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai konfigurasi politik.

Salah satu keunggulan Yusril, lanjut Parulian, adalah kemampuannya menghubungkan pemikiran akademik dengan praktik penyelenggaraan negara.

Kedalaman pemahamannya terhadap hukum tata negara, konstitusionalisme, dan tata kelola pemerintahan menjadi modal penting dalam menghadapi persoalan bangsa.

“Perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, dan kematangan tersebut merupakan kualitas yang sangat penting dalam kepemimpinan nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu memadukan kekuatan politik dengan kecermatan hukum, keberanian mengambil keputusan dengan kebijaksanaan, serta agenda pembangunan dengan penghormatan terhadap konstitusi.

Karena itu, pengalaman dan kapasitas seorang pemimpin perlu dinilai dari kontribusi nyata bagi bangsa, bukan semata-mata popularitas maupun kedekatannya dengan kekuasaan.

“Ukuran penting seorang pemimpin bukan hanya seberapa luas ia dikenal, tetapi seberapa besar pengetahuan, pengalaman, dan pengabdiannya dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.

Berdasarkan rekam jejak, kapasitas intelektual, serta pengalaman panjang dalam penyelenggaraan negara tersebut, Parulian menilai Yusril merupakan figur yang layak diperhitungkan sebagai kandidat Wakil Presiden Republik Indonesia.