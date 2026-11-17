JawaPos.com - Arus Bawah Prabowo (ABP) menyebut delapan pilar fundamental yang membuat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi figur ideal untuk menjadi wakil presiden (wapres).

Ketua Umum DPP ABP Michael F. Umbas menyebut, pilar pertama adalah loyalitas ideologis yang kuat dan keselarasan visi terhadap agenda perjuangan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan keberpihakan kepada rakyat.

Kedua, pengalaman dalam mengawal transisi pemerintahan melalui Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan.

Ketiga, mampu menjaga stabilitas parlemen dan mengelola dinamika politik, serta membangun komunikasi lintas kekuatan politik.

Keempat, berkapasitas sebagai eksekutor manajemen krisis yang responsif, terutama dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan kelompok pekerja atau buruh.

Kelima, kemampuan menyinkronkan eksekutif dan legislatif sehingga harmonisasi regulasi dan komunikasi antarlembaga dapat berjalan lebih efektif.

Keenam, fondasi akademis dan pemahaman hukum yang menjadi modal penting dalam memastikan kebijakan pemerintahan berjalan dengan landasan regulasi dan kepastian hukum.

Ketujuh, kemampuan mendistribusikan beban kerja kepresidenan melalui pembagian tugas yang terarah.

Terakhir, kapasitas mengakselerasi kinerja birokrasi dengan mendorong koordinasi, efektivitas pelaksanaan program, serta penyelesaian hambatan pemerintahan.

"Indonesia membutuhkan pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif. Oleh karena itu, figur wakil presiden harus mampu menjadi mitra strategis Presiden, dan dalam pertimbangan kami, Dasco memiliki kapasitas untuk menjalankan peran tersebut," kata Umbas, dikutip Selasa (17/11).

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti sebagai Wakil Presiden setelah menyampaikan surat kepada MPR RI dan Presiden Prabowo pada 12 November 2026.