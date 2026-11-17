JawaPos.com - Dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka kembali muncul. Kali ini datang dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule. Dia menyebut, Dasco merupakan representasi kepemimpinan sipil.

Kepada awak media, Iwan menyatakan bahwa Dasco bisa mengawal dan memastikan pengejawantahan amanat reformasi yang diperjuangkan oleh dirinya bersama aktivis 98 lain. Terlebih, wakil ketua DPR itu sudah berulang menjadi jembatan antara suara masyarakat sipil dengan negara.

”Dasco juga memiliki kemampuan menjembatani kepentingan rakyat dan negara, sebagai problem solver yang efektif dan realistis menemukan solusi permasalahan kebangsaan, sekaligus cita-cita mewujudkan kehadiran demokrasi di setiap sendi kehidupan hingga ke piring-piring rakyat,” kata Iwan pada Selasa (17/11).

Dari aspek politik, Iwan mengungkapkan bahwa modal Dasco sangat kuat. Baik dari internal Gerindra maupun dari berbagai elemen dan simpul-simpul perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut dia, dukungan itu datang karena rekam jejak Dasco selama bertugas di parlemen. Politisi berjuluk kancil itu sudah menunjukkan kapasitas komunikasi dan inisiatif politik yang matang. Dasco diyakini mampu menjaga stabilitas demokrasi dan pemerintahan di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

Setidaknya ada dua poin utama sebagai sumber kekuatan Dasco. Pertama, dia punya kemampuan konsolidasi yang solid dalam mencairkan kebekuan komunikasi, kebuntuan politik, serta merajut berbagai simpul kekuatan politik dan sosial yang beragam. Sehingga stabilitas politik dan ekonomi tetap terjaga.

Kedua, lanjut Iwan, dalam berbagai situasi kritis yang menguji dinamika kebangsaan, Dasco sudah terbukti memahami kapan harus tampil di garis depan untuk mengambil sikap tegas. Dia juga tahu kapan harus bekerja senyap di balik layar untuk menghadirkan solusi memicu kegaduhan.



”Dalam politik, kecerdasan membaca momentum adalah kunci. Dasco sudah membuktikan kapasitasnya. Tahu persis kapan harus pasang badan di depan publik dan kapan harus merajut kesepakatan di belakang layar,” ujarnya.

Namun demikian, Iwan kembali menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Nama calon wapres yang akan diserahkan kepada MPR tetap menjadi hak presiden sebagai kepala negara. Dia memastikan akan mendukung siapa pun yang nanti diusulkan oleh Prabowo.

”Pada akhirnya, apa pun putusan akhir Presiden Prabowo, saya tetap mendukung sepenuhnya. Presiden Prabowo sendiri yang paling memahami kebutuhan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama di tengah kompleksitas tantangan politik, ekonomi, sosial, hingga dinamika geopolitik global,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo sudah membocorkan penentuan pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk menduduki kursi wapres. Dia mengungkap hal itu saat hendak menutup sambutannya dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Sabtu (14/11).

Mulanya Prabowo menyampaikan bahwa dia dan seluruh jajarannya akan terus bekerja untuk kebaikan bangsa. Salah satu contohnya Jumat malam (13/11). Dia mengaku masih terus bekerja sampai larut, sekira pukul 12 malam. Namun paginya, dia tetap berangkat ke Palu untuk hadir di acara Muhammadiyah.

”Pagi-pagi sudah berangkat ke sini, dari sini saya berangkat ke Manila (untuk hadir di KTT) ASEAN (15-17 November 2026), bukan jalan-jalan,” ucap Prabowo.