Calon Wakil Presiden Usulan Presiden Prabowo Dipercaya yang Terbaik bagi Bangsa Indonesia
Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Umum DPP Pujakesuma, Eko Sopianto. (Istimewa)
Eko menegaskan, siapa pun sosok yang nantinya dipilih dan diajukan Presiden Prabowo sesuai mekanisme konstitusi harus dihormati. Pujakesuma percaya Presiden akan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara dalam menentukan pilihannya.
"Kami percaya kepada pilihan Presiden Prabowo Subianto. Siapa pun sosok yang nantinya dipilih dan diajukan melalui mekanisme konstitusional, kami meyakini bahwa pilihan tersebut merupakan sosok terbaik yang dipertimbangkan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Eko lewat keterangannya, Selasa (17/11).
Baca Juga:Prediksi Skor Tanzania vs Nigeria: Tanpa Osimhen dan Lookman, Super Eagles Tetap Diunggulkan
Menurutnya, dinamika politik terkait posisi Wakil Presiden perlu disikapi secara dewasa dan bijaksana. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi tidak seharusnya berkembang menjadi polemik yang mengganggu persatuan maupun stabilitas nasional.
Eko menilai, soliditas kepemimpinan dan keberlangsungan pemerintahan merupakan faktor penting dalam menjaga konsistensi agenda pembangunan nasional. Karena itu, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun golongan.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebangsaan, Pujakesuma mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik yang sejuk dan kondusif.
Baca Juga:Prediksi Skor Tanzania vs Nigeria: Tanpa Osimhen dan Lookman, Super Eagles Tetap Diunggulkan
"Jangan sampai perbedaan pandangan justru memicu perpecahan di tengah masyarakat. Pujakesuma akan senantiasa menghormati proses konstitusional, mendukung mekanisme ketatanegaraan, serta mengedepankan persatuan dan kepentingan bangsa," tegasnya.
Eko berharap setiap proses dan keputusan kenegaraan dapat berlangsung sesuai konstitusi, mengutamakan kepentingan rakyat, serta semakin memperkuat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!