JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Keluarga Besar Putra Jawa Kelahiran Sumatera (DPP Pujakesuma), Eko Sopianto, menyatakan kepercayaan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sosok yang akan diajukan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional. Eko menegaskan, siapa pun sosok yang nantinya dipilih dan diajukan Presiden Prabowo sesuai mekanisme konstitusi harus dihormati. Pujakesuma percaya Presiden akan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara dalam menentukan pilihannya.

"Kami percaya kepada pilihan Presiden Prabowo Subianto. Siapa pun sosok yang nantinya dipilih dan diajukan melalui mekanisme konstitusional, kami meyakini bahwa pilihan tersebut merupakan sosok terbaik yang dipertimbangkan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Eko lewat keterangannya, Selasa (17/11).

Menurutnya, dinamika politik terkait posisi Wakil Presiden perlu disikapi secara dewasa dan bijaksana. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi tidak seharusnya berkembang menjadi polemik yang mengganggu persatuan maupun stabilitas nasional.

Eko menilai, soliditas kepemimpinan dan keberlangsungan pemerintahan merupakan faktor penting dalam menjaga konsistensi agenda pembangunan nasional. Karena itu, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun golongan.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebangsaan, Pujakesuma mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik yang sejuk dan kondusif.

"Jangan sampai perbedaan pandangan justru memicu perpecahan di tengah masyarakat. Pujakesuma akan senantiasa menghormati proses konstitusional, mendukung mekanisme ketatanegaraan, serta mengedepankan persatuan dan kepentingan bangsa," tegasnya.