JawaPos.com - Sejumlah anggota parlemen menunjukkan kedekatan dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Momen kebersamaan tersebut terlihat melalui unggahan foto selfie bersama Dasco yang turut diwarnai pesan dukungan dan doa.

Momentum swafoto itu terjadi sebelum Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). Dalam foto tersebut terlihat Dasco bersama Eddy Soeparno, Herman Khaeron, Hinca Panjaitan, dan Rizky Natakusumah.

Momen swafoto tersebut turut dibagikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dalam media sosial Instagram. Melalui unggahannya, Eddy memberikan ucapan selamat dan doa agar Dasco senantiasa mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugas serta memperoleh amanah yang lebih besar.

"Sukses selalu untuk komandan kami di DPR RI Prof @sufmi_dasco," tulis Eddy dalam unggahan pada media sosial Instagram.

Eddy juga menyampaikan harapan agar Dasco diberikan kelancaran dalam setiap langkah pengabdiannya. Dia turut mendoakan agar Dasco mendapatkan kepercayaan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar demi kemajuan Indonesia.

"Kami doakan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan Insha Allah amanah yang lebih besar untuk membangun Indonesia yang lebih makmur, kuat dan jaya," jelasnya.

Unggahan tersebut menjadi perhatian di tengah menguatnya nama Dasco dalam bursa calon Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri pada 12 November 2026.