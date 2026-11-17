

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam tindakan remaja berinsial BP, 16, dan PRA, 16 yang menyerang bayi berusia 5 bulan di Sragen, Jawa Tengah dengan selang. Perbuatan pelaku dianggap sangat biadab hanya demi gaya-gayaan.

Pelaku diketahui melakukan kekerasan ini demi eksistensi di hadapan kelompoknya. Video kekerasan pelaku bahkan beredar di media sosial dan mendapat kecaman publik.

Sahroni mengatakan, pelaku harus dijerat pidana. Tindakan tersebut dianggap sangat biadab karena menyasar balita.

“Ini sudah keterlaluan. Bayi usia lima bulan dijadikan sasaran aksi berbahaya hanya demi gaya-gayaan dan mencari pengakuan dari kelompoknya. Ini bukan kenakalan remaja biasa, tetapi kebiadaban yang wajib mendapat ganjaran pidana," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (17/11).

Baca Juga:Yusril Pastikan Prabowo Belum Serahkan Nama Calon Wapres ke MPR

Polri tidak boleh bersikap kendor terhadap pelaku. Penegakan hukum harus dijalankan dengan tegas meskipun pelaku masih di bawah umur.

"Saya apresiasi polisi yang bergerak cepat menangkap pelaku. Saya minta proses hukumnya dilanjutkan dan diterapkan pasal yang sesuai dengan perbuatan mereka. Jangan sampai dilepaskan begitu saja tanpa pertanggungjawaban, ini berbahaya sekali bagi nyawa dan keselamatan,” imbuhnya.

Selain itu, penyidik perlu menelusuri kelompok pelaku. Jika terbukti kelompok tersebut kerap berbuat kriminal maka harus dilakukan penindakan.

“Polisi juga harus dalami kedua remaja ini terlibat dalam geng apa. Kalau cara cari eksistensinya seperti ini, sudah dipastikan itu pasti geng berbau kriminal. Maka aparat wajib cek, kalau betul terindikasi aktivitas kriminal di dalamnya, segera tangkap semua dan bubarkan," jelasnya.

Sahroni menilai, kelompok anarkis harus ditertibkan. Sebab, menimbulkan keresahan bagi masyarakat.