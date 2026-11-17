JawaPos.com - Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Prof. T. M. Jamil menilai sosok wakil presiden (wapres) berikutnya harus memahami persoalan daerah.

Jamil menjelaskan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta sehingga dibutuhkan sosok wapres yang mumpuni dalam persoalan daerah, serta dapat menjadi perekat hubungan pusat dan daerah.

“Bagi saya, Indonesia bukan hanya Jakarta, dan bukan pula sekadar kumpulan kepentingan partai politik. Namun, Indonesia adalah negara kepulauan dengan persoalan daerah yang semakin kompleks,” kata Jamil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut dia menjelaskan sosok wapres yang memahami persoalan daerah pada saat ini dibutuhkan karena permasalahan di daerah semakin rumit dan perlu ditangani secara serius.

Ia mengatakan persoalan tersebut di antaranya terkait dana transfer ke daerah (TKD), dana bagi hasil, dana otonomi khusus, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, hingga ketidakadilan pembangunan.

Oleh sebab itu, dia mengatakan wapres berikutnya adalah sosok yang dapat memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah persoalan tersebut.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti sebagai Wakil Presiden setelah menyampaikan surat kepada MPR RI dan Presiden Prabowo pada 12 November 2026.

Oleh sebab itu, MPR RI akan menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih wapres pengganti Gibran pada 9 Desember 2026.

Baca Juga:Yusril Sebut Prabowo Belum Serahkan Nama Cawapres Pengganti Gibran