JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa merespons wacana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Dia menekankan, rencana tersebut dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Saan mengatakan, pembahasan rencana relokasi itu perlu melibatkan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap konservasi dan perlindungan satwa langka.

Menurutnya, Komisi IV DPR akan meminta pandangan dari kementerian terkait serta pemerintah daerah untuk memberikan pandangan dan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

"Nanti kita akan minta dari semua, apa, pihak yang terkait dengan, apa, konservasi, perlindungan satwa langka dan sebagainya, baik di DPR dalam hal ini nanti di Komisi IV, dan juga nanti kementerian terkait, juga pemerintah daerah baik Kabupaten Pandeglang maupun juga Provinsi Banten, untuk sama-sama mengkaji," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut Saan, kajian tersebut penting untuk mengetahui berbagai konsekuensi yang mungkin muncul apabila pemindahan badak Jawa benar-benar dilakukan. Berbagai aspek, termasuk keuntungan dan risiko relokasi, perlu dipertimbangkan secara matang.

Dia menegaskan, DPR akan berupaya mengoordinasikan pihak-pihak terkait agar wacana tersebut dapat dibahas secara komprehensif. Dengan demikian, keputusan yang diambil nantinya tetap mengutamakan kepentingan konservasi dan kelangsungan hidup badak Jawa.

"Mempelajari terkait dengan apa, plus-minusnya kalau usulan memindahkan badak jawa itu. Jadi nanti kita akan coba koordinasikan semua pihak untuk apa membicarakan terkait dengan pemindahan badak Jawa," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, belakangan menjadi perdebatan.