JawaPos.com - Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai belum tentu menjadi pilihan paling strategis bagi Presiden Prabowo Subianto maupun Partai Gerindra, untuk diusulkan sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah menilai, penempatan Dasco di kursi eksekutif berpotensi mengganggu keseimbangan kekuatan politik antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Secara politik, terang Dedi, penunjukan Dasco sebagai Wapres dapat berisiko membuat konsentrasi kekuasaan semakin terpusat di tangan Gerindra.

Padahal, keseimbangan pengaruh antarlembaga negara diperlukan agar fungsi pengawasan terhadap pemerintah tetap berjalan.

"Memang tidak strategis jika Dasco ditunjuk Presiden sebagai Wapres, karena sebaran pengaruh menjadi tidak merata, kekuatan terlalu besar di eksekutif, DPR potensial tidak terkontrol dengan baik (oleh) Gerindra," kata Dedi kepada JawaPos.com, Selasa (17/11).

Menurut Dedi, keberadaan Dasco di DPR masih sangat dibutuhkan, terutama untuk menjaga fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Dengan posisinya saat ini, Dasco memiliki peran strategis dalam menjaga dinamika politik di parlemen sekaligus memastikan hubungan antara pemerintah dan DPR tetap berjalan.

Di sisi lain, Gerindra dinilai masih memiliki sejumlah kader potensial yang bisa dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wapres.

Dedi menyebut dua nama yang memiliki kapasitas dan kedekatan dengan Prabowo, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.

Keduanya juga dinilai memiliki posisi penting dalam perjalanan dan perkembangan Partai Gerindra.

"Selain Dasco diperlukan di DPR karena daya kontrolnya, pilihan Gerindra untuk Wapres juga masih cukup banyak, sebut saja Sugiono dan Sudaryono, dua tokoh ini di internal Gerindra juga besar, punya kedekatan dengan Presiden, bahkan turut juga berdarah-darah mendirikan Gerindra," ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, Dedi berpandangan bahwa Dasco bukan figur yang paling tepat untuk dipindahkan ke posisi Wapres.

Selain mempertimbangkan kebutuhan partai di parlemen, Prabowo juga perlu memperhitungkan distribusi kekuatan politik agar tidak terjadi penumpukan pengaruh pada satu poros kekuasaan.

"Dengan situasi itu, Dasco bukan pilihan terbaik secara politik untuk berada di posisi Wapres," jelasnya.

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Sementara, Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai masuknya Sufmi Dasco Ahmad ke pemerintahan sebagai kandidat Wakil Presiden berpotensi menimbulkan konsekuensi politik bagi Partai Gerindra.

Pasalnya, selama ini Dasco memegang peran penting dalam membangun komunikasi politik sekaligus mengoordinasikan hubungan antarkekuatan politik di DPR.

"Jika kemudian masuk ke pemerintahan sebagai Wakil Presiden, tentu akan ada perubahan dalam pembagian peran dan mekanisme koordinasi politik Gerindra di parlemen," ucap Arifki.

Kendati demikian, Arifki mengingatkan kekuatan partai politik semestinya tidak bertumpu pada satu figur semata.

Gerindra perlu membangun sistem kelembagaan yang kuat agar agenda legislasi dan komunikasi dengan partai-partai koalisi tetap berjalan meskipun Dasco nantinya menduduki jabatan di eksekutif.

"Artinya, jika Dasco berpindah ke eksekutif, Gerindra perlu memastikan ada figur lain yang mampu menjalankan fungsi koordinasi di DPR," tegasnya.

Menurut Arifki, pergeseran posisi Dasco dari legislatif ke eksekutif juga dapat memengaruhi pola relasi antara pemerintah dan parlemen.

Karena itu, efektivitas komunikasi politik yang selama ini terbangun melalui jalur DPR harus tetap dipertahankan agar koordinasi antara kedua lembaga tidak terganggu.

Di sisi lain, Arifki menyoroti tantangan dalam menjaga loyalitas partai-partai pendukung pemerintah.

Sebab, soliditas koalisi tidak selalu berjalan seiring dengan kepentingan elektoral masing-masing partai.

Terlebih, setiap partai koalisi memiliki agenda dan perhitungan politik tersendiri menjelang Pemilu 2029.

Seiring semakin dekatnya kontestasi politik tersebut, partai-partai diperkirakan mulai mempertimbangkan posisi strategis masing-masing.

Penilaian terhadap kinerja pemerintah, tingkat kepuasan masyarakat, hingga peluang elektoral akan menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi sikap politik mereka.

"Kalau kondisi ekonomi membaik dan pemerintahan memiliki kinerja positif, partai-partai mungkin akan merasa nyaman berada dalam barisan koalisi. Tetapi jika kondisi ekonomi memburuk dan tekanan politik meningkat, bukan tidak mungkin sebagian partai mulai mengambil jarak untuk membangun diferensiasi politik," bebernya.

Dalam situasi tersebut, lanjut Arifki, Gerindra memiliki pekerjaan besar untuk memastikan konsolidasi koalisi tetap terjaga.

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Arifki mengingatkan agar partai-partai pendukung pemerintah tidak hanya menunjukkan soliditas ketika pemerintahan memperoleh apresiasi publik, tetapi justru mengambil jarak saat menghadapi tekanan dan kritik masyarakat.