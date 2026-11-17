JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kemunculan namanya dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, sejumlah pihak mendorong Dasco untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Menanggapi berbagai dukungan yang mengarah kepadanya, Dasco menegaskan bahwa penentuan sosok cawapres sepenuhnya harus menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam undang-undang.

“Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang, bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Karena itu, dia mengajak seluruh pihak untuk tidak mendahului keputusan Presiden terkait figur yang akan diusulkan untuk mengisi jabatan wakil presiden.

“Nah, oleh karena itu mari kita hormati hak itu karena sudah diatur, demikian,” tegasnya.

Selain Dasco, sejumlah nama kader Partai Gerindra lainnya juga mulai diperbincangkan sebagai kandidat cawapres, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Ketiga nama tersebut dinilai sebagai figur potensial dari internal Partai Gerindra yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan maupun partai. Namun, Dasco menegaskan bahwa munculnya sejumlah nama tersebut tidak serta-merta menentukan siapa yang nantinya akan dipilih.

Dia kembali mengingatkan, keputusan akhir mengenai calon wakil presiden berada di tangan Kepala Negara. Menurutnya, aspirasi dan berbagai usulan yang berkembang di tengah masyarakat maupun kalangan politik perlu ditempatkan sesuai mekanisme konstitusi.