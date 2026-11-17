JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto diharapkan tidak hanya mempertimbangkan masukan dari partai politik dalam mengusulkan cawapres, namun juga mendengarkan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah melalui DPD.

Anggota DPD RI asal Papua Carel Simon Petrus Suebu menyebut cawapres dari kalangan DPD bisa jadi pilihan bila Prabowo menginginkan pemerintahan yang lebih stabil.

Ia menilai, keterwakilan dan keberpihakan terhadap daerah perlu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan wakil presiden berikutnya.

Menurut Carel, jabatan wapres bukan semata-mata berkaitan dengan kepentingan pemerintahan di Jakarta, melainkan juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh wilayah Indonesia.

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"Kita harus bijaksana. Bukan siapa ganti siapa tapi ini kepentingan bangsa yang lebih besar. Karena itu masukan dari daerah itu penting dan bisa menjadi pertimbangan presiden, karena bersumber dari aspirasi masyarakat di bawah," kata Carel kepada wartawan, Selasa (17/11).

Dia menegaskan, sosok wakil presiden mendatang harus memiliki perspektif nasional dan memahami persoalan masyarakat di berbagai wilayah, mulai dari ujung barat hingga timur Indonesia. "Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote," tegasnya.

Karena itu, Carel meminta Presiden Prabowo memberikan ruang bagi aspirasi daerah untuk turut mewarnai proses penentuan calon pendamping kepala negara.

Dia juga mengapresiasi sikap Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin (SBN) yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap program Asta Cita pemerintahan Prabowo.

Ia menilai, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPD RI memiliki sikap politik yang jelas dalam mendukung agenda pemerintahan.

Dia menilai lembaga perwakilan daerah itu tidak menjalankan politik dua kaki, melainkan konsisten mendukung program Presiden.

"Ketegasan Ketua DPD dalam pidato yang mendukung program Asta Cita Presiden itu jelas. Terkait pengganti Wapres Gibran, siapapun yang direkomendasikan Presiden Prabowo, DPD RI pasti mendukung," ujarnya.

Melalui sikap tersebut, Carel menilai Prabowo tidak perlu ragu apabila ingin mempertimbangkan figur dari lingkungan DPD RI sebagai calon wakil presiden.

Menurut dia, loyalitas lembaga tersebut telah ditunjukkan melalui dukungan terhadap program pemerintah, bukan semata-mata kepentingan politik partai tertentu.

Dia menekankan, DPD RI selama ini memiliki peran strategis dalam menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Sebab, keberhasilan program nasional tidak cukup hanya ditentukan melalui kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga membutuhkan pengawalan hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam konteks tersebut, Carel memandang DPD RI sebagai lembaga yang memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik, persoalan, serta kebutuhan masing-masing daerah.

"DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu," tuturnya.

Carel juga menyoroti kedudukan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang secara konstitusional menjadi wadah penyaluran aspirasi wilayah.

Karena itu, menurutnya, unsur pimpinan DPD RI patut mendapatkan perhatian khusus dalam pertimbangan Presiden untuk menentukan calon wakil presiden.

"Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI," tegasnya.

Dia berharap, wakil presiden yang nantinya terpilih mampu menjalankan tugas secara optimal dan memberikan kontribusi lebih baik bagi pemerintahan.

Untuk itu, Prabowo diharapkan tidak hanya mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung, tetapi juga mempertimbangkan suara masyarakat daerah.

Terlebih, Kelompok DPD di MPR RI memiliki 152 anggota senator yang turut mempunyai hak suara dalam proses pemilihan wakil presiden.

Menurut Carel, kondisi tersebut membuat aspirasi dari unsur perwakilan daerah menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan.

Dia pun mendorong agar Prabowo mempertimbangkan kandidat dari kalangan nonpartai yang memiliki rekam jejak serta pengalaman memadai di bidang pemerintahan dan parlemen.

"Ini penting. Presiden perlu pertimbangkan calon wapres yang mewakili kalangan nonpartai, berpengalaman dalam pemerintahan dan parlemen," ujar Carel.

Terkait figur yang dinilai potensial, Carel menyebut empat nama dari jajaran pimpinan DPD RI periode saat ini.

Mereka di antaranya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin serta tiga wakil ketua, yakni Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas.

Meski demikian, Carel menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai nama kandidat kepada Presiden Prabowo.

Dia mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yakni Presiden mengusulkan dua nama calon untuk selanjutnya dipilih oleh MPR RI.

Lebih jauh, Carel menyebut terdapat sejumlah keuntungan strategis apabila Prabowo memilih wakil presiden dari unsur DPD RI.

Pertama, figur nonpartai dinilai dapat menghindari munculnya persaingan kekuasaan atau fenomena matahari kembar di dalam pemerintahan.

Kedua, wakil presiden dari DPD dinilai berpeluang memperkuat pelaksanaan program pemerintah hingga ke daerah karena memiliki pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Ketiga, pilihan tersebut dianggap dapat membantu menjaga stabilitas koalisi pemerintahan saat ini.

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Sebab, kandidat dari unsur DPD tidak secara langsung merepresentasikan kepentingan salah satu partai politik sehingga diharapkan tidak memunculkan persaingan perebutan posisi di antara partai pendukung pemerintah.