

JawaPos.com - Temuan Polri terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di 3 lembaga pemasyarakatan (lapas) harus menjadi alarm serius perbaikan sistem pemasyarakatan. Sebab, barang ilegal tersebut bisa masuk ke wilayah yang dijaga ketat oleh petugas.

Dalam perkara ini Bareskrim Polri bersama BNN dan Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mengamankan 83 narapidana dari lapas Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Bali. Mereka dibawa untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri memberantas narkoba. Menurutnya, bila ada lapas lain yang terindikasi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba juga harus diberantas.

"Kalau ada lapas lain yang terindikasi menjadi tempat peredaran narkoba, sikat juga," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (17/11).

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Menurutnya, lapas seharusnya menjadi tempat aman dari target peredaran narkoba. Sebab, lapas dijaga oleh petugas secara ketat. Alur keluar masuk seseorang pun diawasi dengan seksama.

"Kita harus mampu membongkar bagaimana mungkin narkoba bisa beredar dari tempat yang memiliki penjagaan paling ketat, paling diawasi, dan seharusnya menjadi tempat pembinaan warga binaan. Ini jelas menjadi alarm serius bagi sistem pemasyarakatan kita. Aparat harus mampu sikat oknum di dalam yang membekingi, karena pasti ada keterlibatan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Sahroni meminta kepada Polri agar mengungkap tuntas kasus ini. Pengusutan tidak bisa hanya berhenti kepada 83 orang yang diamankan.

“Jangan hanya berhenti pada 83 pihak yang diamankan. Telusuri juga apakah ada oknum di dalam yang membantu, membiarkan, atau bahkan menjadi bagian dari jaringan tersebut," imbuhnya.

Masuknya narkoba ke lapas menjadi penanda adanya kerusakan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan secara menyeluruh.