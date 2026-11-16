Lewat Lima Konsensus, PII Hingga HMI Sepakat Dukung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres

JawaPos.com - Gabungan organisasi mahasiswa sepakat mendukung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjadi wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Bersama-sama mereka menyatakan dukungan lewat Konsensus Masyarakat Sipil Indonesia yang disampaikan pada Senin (16/11).

Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam gerakan itu terdiri atas Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), hingga Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PII Atqiya Fadhil Rahman menyampaikan, Dasco pantas diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR. Menurut dia, figur seperti Dasco dibutuhkan oleh pemerintahan di bawah kendali Presiden Prabowo. Sebab, ada kebutuhan untuk membaca dinamika politik sampai 2029 mendatang.

”Dukungan kami kepada Dasco bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik praktis, melainkan pada kebutuhan bangsa terhadap sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, pengalaman kelembagaan, dan kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik,” kata Atqiya dalam keterangan tertulis.

Dalam keterangan yang sama, Sekjen PB HMI MPO Kinnas Putra Ariska menyampaikan bahwa, pihaknya bersama organisasi kemahasiswaan lain membawa lima konsensus yang menjadi dasar dukungan kepada Dasco untuk menjadi wapres.

Adapun lima konsensus itu terdiri atas representasi kepemimpinan sipil, persatuan nasional, rekam jejak dan pengalaman kelembagaan, kapabilitas politik, serta agregator presidensial dalam dwitunggal kepemimpinan. Dia menilai, Dasco memenuhi semua aspek tersebut.

”Soal representasi kepemimpinan sipil, pengalaman Dasco dalam proses politik, organisasi, dan kelembagaan demokratis di parlemen dinilai menjadi modal untuk memperkuat tradisi supremasi sipil dan menjaga keseimbangan antarlembaga negara,” kata Putra.

Terlebih saat ini Indonesia butuh figur yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan dan membangun komunikasi antarkekuatan politik. Dasco, kata dia, memiliki pengalaman dalam mempertemukan berbagai unsur politik tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan perbedaan pandangan.



”Kemitraan presiden dan wakil presiden diharapkan menjadi satu kesatuan kepemimpinan yang saling melengkapi dalam menjalankan mandat konstitusional, bukan membentuk dua pusat kekuasaan yang saling berkompetisi,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PMKRI Christian Delvis Rettob menyatakan bahwa kepemimpinan nasional Indonesia saat ini membutuhkan figur yang mampu menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, serta memastikan pemerintahan berjalan semakin efektif.

”Karena itu, figur wakil presiden perlu memiliki kapasitas politik, pengalaman kelembagaan, serta kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan,” ujarnya.

Sebelumnya, dukungan kepada Dasco juga datang dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule. Dia menyampaikan bahwa Dasco punya kapasitas politik dan pengalaman yang layak dipertimbangkan untuk mengisi kursi wapres.