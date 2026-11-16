Selain Sufmi Dasco, Sosok Wapres dari DPD RI Dinilai Perlu Dipertimbangkan

JawaPos.com - Wacana pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka terus memunculkan berbagai usulan. Setelah nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang tengah ramai diperbincangkan, kini muncul dorongan agar Presiden Prabowo Subianto turut mempertimbangkan figur dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Usulan tersebut disampaikan Pengamat Politik Arah Institute, Sunardi Panjaitan. Dia menilai, sosok yang berasal dari DPD RI layak masuk dalam pertimbangan Presiden Prabowo untuk menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia.

Menurut Sunardi, DPD RI memiliki posisi strategis karena merupakan lembaga negara yang secara konstitusional merepresentasikan kepentingan daerah dari 38 provinsi di Indonesia. Karena itu, figur dari lembaga tersebut dinilai dapat menjadi representasi aspirasi daerah di tingkat pemerintahan pusat.

"Patut untuk Bapak Prabowo pikirkan kiranya dapat mempertimbangkan Wapres pengganti Gibran ini dari representasi resmi daerah yang ada dalam lembaga negara, yaitu DPD RI," kata Sunardi kepada wartawan, Senin (16/11).

Ia menjelaskan, selama ini aspirasi daerah belum sepenuhnya mendapatkan ruang yang memadai dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat. Bahkan, tidak sedikit program pemerintah yang telah dirancang dengan baik justru mengalami hambatan ketika diterapkan di daerah.

Kondisi tersebut, lanjut Sunardi, membutuhkan sosok yang mampu menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan daerah. Dia menilai, DPD RI mempunyai kapasitas untuk menjalankan peran tersebut karena para anggotanya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

Sunardi pun menyebut terdapat empat pimpinan DPD RI yang patut dipertimbangkan untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden. Mereka di antaranya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua DPD RI, yakni Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas.

"Keempat representasi resmi daerah tersebut patut untuk dipertimbangkan oleh Bapak Prabowo untuk menjadi Wakil Presidennya, guna menjembatani kepentingan daerah dalam pemerintahan Prabowo ke depan," tegas Sunardi.

Dia menilai, keempat pimpinan DPD RI tersebut memiliki keunggulan karena tidak terikat secara langsung dengan kepentingan politik satu partai tertentu. Posisi itu dianggap memungkinkan mereka merangkul berbagai kelompok politik sekaligus membawa aspirasi masyarakat dari seluruh provinsi.

Sunardi juga menyinggung komitmen DPD RI untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Prabowo. Dia merujuk pada sikap Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang sejak awal menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Siapa pun nama yang dikirim DPD RI siap mensukseskan pemerintahan Prabowo. Itu pernyataan yang konsisten dari Ketua DPD RI sejak awal mendukung Presiden Prabowo," beber Sunardi.

Lebih lanjut, Sunardi memaparkan sejumlah keuntungan apabila Prabowo memilih Wakil Presiden dari kalangan pimpinan DPD RI. Salah satunya adalah meminimalkan potensi munculnya dua pusat kekuasaan atau matahari kembar dalam pemerintahan.

Menurut dia, para pimpinan DPD RI terbiasa menjalankan tugas secara kolektif sehingga dinilai lebih mengedepankan kerja sama dibandingkan membangun kekuatan politik secara individual.

Figur DPD RI juga jauh dari patronisme partai politik. Ia menilai, Wapres dari DPD RI berpeluang lebih leluasa memperjuangkan kepentingan seluruh daerah tanpa harus membawa beban kepentingan politik partai tertentu.

Selain itu, figur dari DPD RI dianggap lebih memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah. Mulai dari kemiskinan, kesenjangan pembangunan, hingga kebutuhan dasar masyarakat di daerah yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan nasional.

Sunardi juga meyakini, kehadiran figur DPD RI sebagai Wapres dapat membantu menjaga stabilitas pemerintahan. Sebab, lembaga tersebut memiliki representasi dari berbagai daerah dan dinilai dapat menjadi penyeimbang yang menjembatani kepentingan beragam kelompok politik.