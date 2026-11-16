Deklarasi di Jakarta, BEMNUS Nilai Dasco Punya Modal Kuat Jadi Wapres Gantikan Gibran

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) mendeklarasikan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI, Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad, untuk dipertimbangkan sebagai figur calon Wakil Presiden RI. Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam sebuah deklarasi di Jakarta pada Senin (16/11).

BEMNUS turut mendorong Presiden Prabowo Subianto agar memilih sosok pendamping yang memiliki integritas serta kapasitas kepemimpinan yang mumpuni.

Figur Wakil Presiden dinilai memegang peran krusial dalam membantu kepala negara menjalankan roda pemerintahan sehari-hari.

Koordinator BEMNUS DKI Jakarta Rahmatul Fajri menekankan, kepemimpinan nasional yang solid menjadi syarat mutlak demi menjamin agenda pembangunan berjalan efektif dan berkesinambungan.

"Kami mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Namun, kepemimpinan tersebut juga perlu didukung sosok Wakil Presiden yang berintegritas, berkapasitas, serta mampu membantu Presiden mewujudkan Visi Indonesia Maju," ujar Rahmatul di Jakarta Timur, Senin (16/11).

Lima Pertimbangan Penentuan Figur Wakil Presiden

Menurut Rahmatul, posisi Wakil Presiden memiliki nilai strategis dalam menopang tanggung jawab kenegaraan. Untuk itu, BEMNUS merumuskan lima aspek utama yang dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sosok pendamping Presiden.

Pertama dan kedua adalah keselarasan visi serta arah kebijakan dengan Presiden, yang diimbangi kapasitas kepemimpinan untuk mengawal berbagai program strategis nasional. Ketiga, figur tersebut harus memiliki kemampuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Aspek keempat mencakup kecakapan komunikasi dan konsolidasi politik guna menjaga stabilitas pemerintahan. Terakhir, calon Wakil Presiden diharapkan memiliki integritas, kematangan kenegarawanan, pemahaman konstitusi, serta keberanian dalam mengambil tanggung jawab.

"Kami melihat Wakil Presiden tidak hanya harus memiliki kedekatan secara politik dengan Presiden, tetapi juga kecakapan dalam menjalankan tugas kenegaraan," kata Rahmatul.

"Sosok tersebut harus mampu mengawal program strategis, mulai dari ketahanan pangan, hilirisasi industri, kemandirian energi hingga pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Modal Pengalaman Politik dan Hormati Konstitusi

Berangkat dari lima indikator tersebut, BEMNUS menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki rekam jejak yang relevan. Rahmatul menyoroti pengalaman Dasco dalam kepemimpinan politik dan kelembagaan, termasuk kemampuannya membangun komunikasi serta konsolidasi antarkekuatan politik.

Meski menyampaikan aspirasi dukungan secara terbuka, BEMNUS menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden sepenuhnya berada dalam koridor hukum yang berlaku. Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan penghormatannya terhadap aturan ketatanegaraan.

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"Kami memahami bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi. Aspirasi ini kami sampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab, tanpa mengesampingkan kewenangan Presiden untuk mengusulkan calon serta mekanisme pemilihan oleh MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945," ungkap Rahmatul.

BEMNUS juga memastikan posisi mahasiswa sebagai kekuatan moral tidak akan bergeser. Fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan tetap menjadi prioritas utama.

Rahmatul menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, mengawasi kebijakan publik, serta memberikan masukan secara objektif demi kepentingan masyarakat luas.