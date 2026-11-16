Sufmi Dasco Jadi Kandidat Wapres, Pengamat Sebut Bisa Perkuat Soliditas Koalisi

JawaPos.com - Menguatnya bursa penggantian posisi wakil presiden menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka memunculkan berbagai spekulasi politik. Nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, disebut-sebut menjadi salah satu figur kuat yang berpeluang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi dinamika politik tersebut, pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menilai penunjukan Sufmi Dasco Ahmad merupakan langkah strategis untuk meredam potensi friksi sekaligus memperkuat soliditas internal maupun eksternal koalisi.

Menurut Surokim, opsi penunjukan wakil presiden saat ini secara garis besar mengerucut pada dua pilihan utama. Yakni mengambil representasi dari internal atau dari kalangan eksternal Gerindra.

Setiap pilihan tentu memiliki kalkulasi risiko, kelebihan, serta kekurangannya masing-masing. Namun, jika menjatuhkan pilihan pada figur internal Partai Gerindra seperti Dasco, potensi munculnya faksi-faksi yang saling bersaing dinilai jauh lebih kecil.

"Tentu semua mengandung risiko dan memiliki plus minus. Saya pikir untuk potensi memilih dari internal Gerindra dengan mengajukan Pak Dasco relatif lebih kecil untuk munculnya faksi-faksi," kata Surokim kepada JawaPos.com Senin (16/11).

Ia menambahkan rekam jejak Dasco selama ini dikenal luwes dan handal dalam membangun komunikasi politik yang efektif lintas partai, termasuk dengan partai-partai politik yang berada di luar koalisi pemerintahan.

Kapasitas komunikasi inilah yang membuat tingkat resistensi terhadap pencalonannya menjadi sangat kecil dan lebih mudah diterima oleh berbagai kubu politik.

Sebaliknya, Surokim memperingatkan bahwa apabila Presiden Prabowo memilih figur pengganti yang berasal dari luar Gerindra, potensi timbulnya ketegangan faksional justru akan jauh lebih besar.