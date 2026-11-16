Profil Sohibul Iman Eks Presiden PKS yang Kini Menjabat Wakil Ketua MPR RI, Berharta Rp 9,6 Miliar

JawaPos.com - Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman resmi menempati posisi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029. Politikus senior PKS tersebut dilantik di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Sohibul Iman menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mendapat penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Sohibul mengucapkan sumpah untuk menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua MPR dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

"Saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," kata Sohibul saat membacakan sumpah jabatan.

Profil Sohibul Iman Sohibul Iman bukan sosok baru dalam panggung politik nasional. Pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 5 Oktober 1965, itu memiliki rekam jejak panjang di dunia pendidikan, penelitian, organisasi, hingga parlemen.

Sebelum dikenal sebagai politikus, Sohibul lebih dahulu menggeluti bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dengan pengalaman sebagai peneliti di sejumlah lembaga pemerintah.

Perjalanan pendidikannya dimulai di Tasikmalaya. Dia tercatat pernah menempuh pendidikan di SD Negeri Jajaway, SMP Negeri 1 Tasikmalaya, dan SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Setelah lulus SMA pada 1985, Sohibul melanjutkan pendidikan ke Institut Pertanian Bogor (IPB).

Perjalanan akademiknya kemudian berlanjut ke Jepang melalui program beasiswa. Di Negeri Sakura, Sohibul menyelesaikan pendidikan sarjana di Waseda University, Tokyo, pada 1992 dengan bidang Teknologi Informasi. Dia kemudian meraih gelar magister dari Takushoku University pada 1994 dengan bidang Remote Sensing.

Pendidikan doktoralnya diselesaikan di Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Kanazawa, pada 2004 dengan konsentrasi Technology Policy. Rangkaian pendidikan tersebut membentuk keahliannya dalam bidang kebijakan teknologi, industri, serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, Sohibul memiliki pengalaman profesional yang cukup beragam. Dia pernah bekerja sebagai penyiar di Radio Jepang NHK pada 1992–1994, kemudian menjadi peneliti di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) pada 1994–1996. Setelah itu, dia sempat menjadi konsultan di Amroos Law Consultant sebelum bergabung dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai peneliti pada 1998–2005.

Selain berkecimpung dalam dunia penelitian, Sohibul juga memiliki pengalaman di bidang pendidikan tinggi. Pada 2005–2007, dia dipercaya menjadi Rektor Universitas Paramadina, Jakarta. Pengalaman tersebut semakin memperkuat rekam jejaknya sebagai akademisi sebelum akhirnya memutuskan memperluas kiprah pengabdian melalui jalur politik.

Perjalanan politik Sohibul dimulai ketika bergabung dengan Partai Keadilan (PK) pada 1998, partai yang kemudian berkembang menjadi PKS. Di organisasi tersebut, dia pernah dipercaya menjadi Ketua Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi-Lingkungan Hidup DPP PK. Kariernya terus berkembang hingga dipercaya memegang posisi Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi (Ekuintek) DPP PKS.

Pada Pemilu 2009, Sohibul terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta II. Dalam perjalanan tugasnya di parlemen, dia pernah menjabat Wakil Ketua Komisi XI dan Wakil Ketua DPR RI periode 2013–2014. Pada periode berikutnya, dia kembali menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat XI yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.

Karier politiknya di internal PKS mencapai puncak ketika dipercaya menjadi Presiden PKS pada 2015. Dia memimpin partai tersebut hingga 2020, menggantikan Anis Matta. Selama kepemimpinannya, Sohibul menjadi salah satu figur penting dalam perjalanan dan konsolidasi partai di tingkat nasional.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Presiden PKS, Sohibul tetap aktif dalam kegiatan politik dan organisasi. Pada Juni 2025, dia terpilih sebagai Ketua Majelis Syura PKS untuk periode 2025–2030, menggantikan Salim Segaf Aljufri. Jabatan tersebut menempatkannya dalam posisi strategis untuk mengawal arah kebijakan dan perjalanan organisasi PKS.

Kini, Sohibul kembali mendapat amanah di lembaga negara setelah ditunjuk sebagai Wakil Ketua MPR RI. Dengan latar belakang akademisi, pengalaman birokrasi, serta perjalanan panjang di parlemen dan kepemimpinan partai, kehadirannya menjadi bagian dari jajaran pimpinan MPR untuk periode 2024–2029.

Harta Kekayaannya Capai Rp 9,6 Miliar Berdasarkan laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Sohibul Iman tercatat mencapai Rp 9.655.000.000 atau Rp 9,6 miliar. Harta kekayaan itu terakhir dilaporkam Sohibul Iman pada 31 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.

Harta elite PKS itu didominasi oleh tanah dan bangunan sebanyak tujuh bidang yang tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Depok, Bogor, dan Tasikmalaya. Harta tidak bergerak milik Sohibul Iman itu tercatat senilai Rp 5.734.000.000.

Mantan Presiden PKS itu juga mengklaim mempunyai harta berupa alat transportasi, di antaranya berupa mobil Toyota Camry tahun 2010, mobil Mitsubishi Delica tahun 2017, mobil Toyota Fortuner tahun 2023, dan mobil Nissan Grand Livina tahun 2012. Harta bergerak milik Sohibul Iman itu senilai Rp 921.000.000.