Sohibul Iman Resmi Dilantik jadi Wakil Ketua MPR RI, Gantikan Posisi Hidayat Nur Wahid

JawaPos.com - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Sohibul Iman dilantik menggantikan Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam posisi pimpinan lembaga legislatif tersebut.

Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11). Pengucapan sumpah jabatan disaksikan oleh jajaran pimpinan MPR, perwakilan fraksi partai politik, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam kesempatan itu, Sohibul mengucapkan sumpah untuk menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua MPR dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

"Saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," kata Sohibul saat membacakan sumpah jabatan.

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Sementara usai dilantik, Sohibul menyampaikan akan mencermati berbagai perkembangan dan dinamika yang berlangsung di lingkungan MPR. Salah satu agenda yang menjadi perhatiannya adalah tahapan pemilihan Wakil Presiden (Wapres) RI untuk mengisi posisi yang kosong.

Menurutnya, MPR perlu mengambil pelajaran dari berbagai persoalan yang muncul sebelumnya, sehingga proses verifikasi terhadap calon Wapres dapat dilakukan secara lebih cermat dan menyeluruh.