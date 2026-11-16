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Penulis: Muhammad Ridwan
Senin, 16 November 2026 | 22.36 WIB

Sohibul Iman Resmi Dilantik jadi Wakil Ketua MPR RI, Gantikan Posisi Hidayat Nur Wahid

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI, di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11). (Istimewa) - Image

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI, di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11). (Istimewa)

JawaPos.com - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Sohibul Iman dilantik menggantikan Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam posisi pimpinan lembaga legislatif tersebut.

Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11). Pengucapan sumpah jabatan disaksikan oleh jajaran pimpinan MPR, perwakilan fraksi partai politik, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam kesempatan itu, Sohibul mengucapkan sumpah untuk menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua MPR dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

"Saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," kata Sohibul saat membacakan sumpah jabatan.

Sementara usai dilantik, Sohibul menyampaikan akan mencermati berbagai perkembangan dan dinamika yang berlangsung di lingkungan MPR. Salah satu agenda yang menjadi perhatiannya adalah tahapan pemilihan Wakil Presiden (Wapres) RI untuk mengisi posisi yang kosong.

Menurutnya, MPR perlu mengambil pelajaran dari berbagai persoalan yang muncul sebelumnya, sehingga proses verifikasi terhadap calon Wapres dapat dilakukan secara lebih cermat dan menyeluruh.

"Saya kira MPR belajar dari apa yang terjadi kemarin, MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail, supaya nanti ke depan tidak ada persoalan, ya terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu, supaya nanti tidak terjadi kontroversi," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Tags

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